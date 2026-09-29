Franco Colapinto ya piensa en Malasia y fijó su objetivo tras el golpe en Bakú

El piloto argentino dejó atrás el complicado fin de semana en Azerbaiyán y explicó cómo se preparó para conocer Sepang, además de anticipar la meta que buscará alcanzar con Alpine.
Franco Colapinto ya se prepara para su primera experiencia en el circuito de Sepang, donde la Fórmula 1 disputará el Gran Premio de Malasia del 2 al 4 de octubre. El piloto de Alpine llega después de un complicado fin de semana en Bakú y tendrá el desafío de adaptarse a una pista que nunca recorrió en competencia. “Será mi primera experiencia. Es un circuito del que he escuchado y visto mucho mientras crecía”, contó el argentino.
Uno de los principales desafíos estará relacionado con las condiciones climáticas, ya que el calor y la humedad serán factores determinantes durante el fin de semana, además de la posibilidad de que aparezcan lluvias. Colapinto destacó justamente esas características de Sepang al explicar qué espera encontrar en su estreno: “Una cosa que se destaca son las condiciones, ya que es muy caluroso y húmedo, y siempre parece haber una alta probabilidad de que llueva”.
Para llegar mejor preparado, el argentino pasó por la fábrica de Alpine después de la fecha en Azerbaiyán y trabajó en el simulador junto a sus ingenieros. También comenzó a modificar sus horarios para adaptarse al huso horario malayo. “Volé como estaba planeado y fue bastante único, ya que como parte de la adaptación estuve en la fábrica a las cinco de la mañana junto con mis ingenieros”, relató sobre una preparación que buscó anticiparse a las exigencias de la competencia.
Más allá de conocer un circuito nuevo, Colapinto ya estableció cuál será su prioridad desde el viernes: encontrar rápidamente una configuración competitiva para el Alpine. “Apunto a un viernes productivo, tener el auto en una buena ventana de configuración y, con suerte, estar en una posición para competir por los diez primeros puestos en ambos días nuevamente”, señaló el piloto argentino. La búsqueda de una buena puesta a punto será clave para intentar repetir el rendimiento mostrado en otras jornadas de la temporada.
El objetivo aparece después de un fin de semana accidentado en Bakú, donde Colapinto protagonizó un incidente que también involucró a Pierre Gasly y Lando Norris. El episodio terminó con una sanción de 10 segundos que deberá cumplir en la próxima presentación. Ahora, el argentino buscará dejar atrás ese capítulo y comenzar de la mejor manera su primera experiencia en Sepang.
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