Franco Colapinto ya piensa en Malasia y fijó su objetivo tras el golpe en Bakú

Para llegar mejor preparado, el argentino pasó por la fábrica de Alpine después de la fecha en Azerbaiyán y trabajó en el simulador junto a sus ingenieros. También comenzó a modificar sus horarios para adaptarse al huso horario malayo. “Volé como estaba planeado y fue bastante único, ya que como parte de la adaptación estuve en la fábrica a las cinco de la mañana junto con mis ingenieros”, relató sobre una preparación que buscó anticiparse a las exigencias de la competencia.