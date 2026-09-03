Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 9° en la FP1 con las nuevas mejoras de Alpine

En el cierre de la FP1, Colapinto volvió a trabajar con el auto cargado de combustible y marcó un ritmo de 1m26s9 en tanques llenos, mientras Alpine continuó recopilando información sobre el comportamiento de las nuevas piezas. La práctica terminó con Charles Leclerc y Lewis Hamilton en los dos primeros lugares, mientras George Russell completó el podio.

Así, Colapinto comenzó de buena manera el fin de semana en Monza, un circuito especial para el argentino porque allí debutó en la Fórmula 1 hace dos años. Ahora tendrá una nueva oportunidad para seguir evaluando el rendimiento del Alpine en la segunda práctica libre, que se disputará este viernes desde las 11, hora de Argentina

Como sigue el fin de semana de Colapinto en Monza

El Gran Premio de Italia corresponde a la decimotercera fecha del campeonato 2026 de Fórmula 1 y se desarrolla durante todo el fin de semana en el Autodromo Nacional de Monza, donde Colapinto buscará mejorar el 14° puesto conseguido en Países Bajos.

Imagenes del trazado del Circuito de Monza.

El fin de semana está marcado por las altas temperaturas y las exigencias particulares de Monza. La FIA activó una alerta por calor debido a registros superiores a los 32 grados y los pilotos podrán optar entre utilizar un chaleco refrigerante o sumar 0,5 kilos de lastre al auto.

Para este viernes se esperan temperaturas de hasta 36 grados durante la segunda práctica libre, mientras que la clasificación del sábado podría disputarse con unos 35 grados. El domingo, la temperatura rondaría los 33 grados.

Monza, conocido como el "Templo de la Velocidad", fue inaugurado en 1922 y forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 1950, con algunas excepciones. El trazado tiene 5,793 kilómetros, 11 curvas y 53 vueltas, con cerca del 80% de cada giro a fondo.

Cómo está el campeonato antes del GP de Italia

Kimi Antonelli (Mercedes) llega a Monza como líder del campeonato y héroe local, aunque deberá cumplir una sanción en la parrilla de salida por un cambio de unidad de potencia que lo hará exceder la asignación permitida para la temporada.

Ante esa situación, Mercedes apostará por George Russell, quien buscará quedarse con la victoria y acercarse a su compañero en la lucha por el título.

Ferrari, en tanto, afronta su carrera de local con un motor mejorado y cambios aerodinámicos. El buen rendimiento de Leclerc y Hamilton en la primera práctica representó una primera señal positiva para la escudería.

Del lado de McLaren, Lando Norris, ganador de los últimos dos Grandes Premios en Hungría y Países Bajos, intentará prolongar el buen momento del equipo, aunque las características de Monza podrían representar un desafío.

El Gran Premio también tendrá modificaciones en la alineación de Red Bull. Liam Lawson volverá a ocupar la butaca de Isack Hadjar, quien continúa afectado por una lesión en la muñeca. En Racing Bulls, Yuki Tsunoda continuará como piloto de relevo del neozelandés.

El cronograma continuará este viernes con la segunda práctica libre a las 11. El sábado serán la tercera práctica, a las 7:30, y la clasificación, a las 11. La carrera se disputará el domingo desde las 10, hora de Argentina.

Cronograma del GP de Italia

(Todo en horario de Argentina)

Viernes 4 de septiembre:

Práctica Libre 1: 7:30

Práctica Libre 2: 11:00

Sábado 5 de septiembre:

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 6 de septiembre:

Carrera: 10:00