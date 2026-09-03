Etcheverry y Navone se cruzarán en el US Open y aseguran un argentino en octavos

Con esta victoria, el tenista platense alcanzó nuevamente una instancia destacada sobre el cemento de Flushing Meadows, igualando su mejor actuación del año, conseguida en el Abierto de Australia, disputado en Melbourne Park.

Por otro lado, Mariano Navone protagonizó una gran remontada frente a Matteo Berrettini en un encuentro de máxima exigencia. El italiano comenzó mejor y aprovechó un quiebre en el momento indicado. Además, se mostró muy sólido con su saque y terminó el partido con 15 aces, para quedarse con el primer set por 6-3.

Navone reaccionó rápidamente. El argentino, oriundo de 9 de Julio, Buenos Aires, comenzó a imponer su juego con el drive y una gran regularidad desde el fondo de la cancha. Berrettini aumentó sus errores y el bonaerense aprovechó la situación para quedarse con el segundo parcial por 6-3.

El tercer set fue extremadamente parejo, con games extensos y puntos disputados al límite. Sin embargo, Navone logró mantener la concentración y volvió a mostrar el nivel que le permitió eliminar al serbio Novak Djokovic en la ronda anterior. De esta manera, se adelantó en el marcador tras ganar el parcial por 6-4.

La última manga fue todavía más cerrada y terminó definiéndose en tie-break. Navone mantuvo la calma en los momentos decisivos y logró imponerse por 7-6 (4), sellando su clasificación después de aproximadamente tres horas y media de partido.

De esta manera, las victorias de Etcheverry (32.º) ante Fearnley y Navone (49.º) frente a Berrettini dejaron confirmado el cruce entre ambos argentinos en la tercera ronda del US Open. Además, el duelo garantizará que un tenista argentino avance hasta los octavos de final del certamen.

Resultados de los argentinos en el US Open