Etcheverry y Navone se cruzarán en el US Open y aseguran un argentino en octavos

Los argentinos superaron a Fearnley y Berrettini, respectivamente, y se enfrentarán en la tercera ronda del Grand Slam estadounidense.
Tomás Etcheverry y Mariano Navone se enfrentarán en la tercera ronda del US Open 2026, luego de superar al británico Jacob Fearnley y al italiano Matteo Berrettini, respectivamente, en dos partidos de gran exigencia.
Etcheverry tuvo que trabajar para quedarse con el triunfo ante Fearnley en cuatro sets. El argentino tomó la iniciativa desde el fondo de la cancha, apoyado en un servicio firme y en los errores de su rival, que acumuló 11 dobles faltas. Así, el platense se quedó con los dos primeros parciales por 6-3 y 6-3.
En el tercer set, Fearnley reaccionó y obligó al argentino a adoptar una postura más defensiva. El británico encontró respuestas importantes con sus devoluciones y sumó 10 aces, lo que le permitió descontar con otro 6-3.
Etcheverry recuperó su mejor nivel en la cuarta manga. Con mayor agresividad en sus golpes y más concentración, consiguió un quiebre clave para tomar distancia y mantener la ventaja hasta el cierre. Finalmente, volvió a imponerse por 6-3, después de tres horas y 18 minutos de partido.
Con esta victoria, el tenista platense alcanzó nuevamente una instancia destacada sobre el cemento de Flushing Meadows, igualando su mejor actuación del año, conseguida en el Abierto de Australia, disputado en Melbourne Park.
Por otro lado, Mariano Navone protagonizó una gran remontada frente a Matteo Berrettini en un encuentro de máxima exigencia. El italiano comenzó mejor y aprovechó un quiebre en el momento indicado. Además, se mostró muy sólido con su saque y terminó el partido con 15 aces, para quedarse con el primer set por 6-3.
Navone reaccionó rápidamente. El argentino, oriundo de 9 de Julio, Buenos Aires, comenzó a imponer su juego con el drive y una gran regularidad desde el fondo de la cancha. Berrettini aumentó sus errores y el bonaerense aprovechó la situación para quedarse con el segundo parcial por 6-3.
El tercer set fue extremadamente parejo, con games extensos y puntos disputados al límite. Sin embargo, Navone logró mantener la concentración y volvió a mostrar el nivel que le permitió eliminar al serbio Novak Djokovic en la ronda anterior. De esta manera, se adelantó en el marcador tras ganar el parcial por 6-4.
La última manga fue todavía más cerrada y terminó definiéndose en tie-break. Navone mantuvo la calma en los momentos decisivos y logró imponerse por 7-6 (4), sellando su clasificación después de aproximadamente tres horas y media de partido.
De esta manera, las victorias de Etcheverry (32.º) ante Fearnley y Navone (49.º) frente a Berrettini dejaron confirmado el cruce entre ambos argentinos en la tercera ronda del US Open. Además, el duelo garantizará que un tenista argentino avance hasta los octavos de final del certamen.
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