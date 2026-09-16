Fórmula 1: se confirmó el calendario 2027 con 24 carreras y 10 sprint

Más carreras Sprint durante la temporada

Una de las modificaciones más importantes estará relacionada con el formato Sprint. En 2027 habrá diez fines de semana con carreras cortas, cuatro más que en la temporada anterior.

Bahréin, Australia, Japón, Mónaco y Abu Dhabi incorporarán el formato, mientras que también continuarán Canadá, Gran Bretaña, Italia, San Pablo y Qatar.

El Gran Premio de Mónaco será uno de los escenarios que tendrá Sprint. Durante ese fin de semana habrá dos sesiones de clasificación: una el viernes para establecer la grilla de la carrera corta y otra el sábado para ordenar la competencia principal.

La Fórmula 1 informó que los fines de semana con Sprint registraron un público total superior al de las fechas tradicionales y destacó el seguimiento que genera esta modalidad.

El presidente y director ejecutivo de la categoría, Stefano Domenicali, resaltó el regreso de Portugal y Turquía y la ampliación del programa de Sprint. Por su parte, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, destacó la presencia de 24 Grandes Premios en cinco continentes.

Portugal volverá a recibir a la Fórmula 1

El Gran Premio de Portugal se disputará el 20 de junio en Portimão, dos semanas después de la carrera de Mónaco. El circuito del Algarve había recibido a la Fórmula 1 en 2020 y 2021, durante las temporadas afectadas por la pandemia de coronavirus.

Después de Portugal, el campeonato continuará con Gran Bretaña, Austria, Bélgica y Hungría. Tras el receso europeo, la actividad se retomará el 5 de septiembre con el Gran Premio de Italia en Monza.

Una semana después será el turno del Gran Premio de España en Madrid, seguido por las carreras de Azerbaiyán, Turquía y Singapur.

El tramo final de la temporada tendrá las competencias de Estados Unidos, Ciudad de México, San Pablo y Las Vegas. El campeonato concluirá con Qatar, el 28 de noviembre, y Abu Dhabi, el 5 de diciembre.

Qué circuitos salen del calendario

Para 2027 quedarán fuera dos escenarios que formaron parte del campeonato actual: Zandvoort, sede del Gran Premio de los Países Bajos, y el circuito de Barcelona-Cataluña. En España solo se correrá el Gran Premio de España, en el circuito de Madrid que debutó el pasado domingo 13 de septiembre y donde Franco Colapinto obtuvo un muy buen séptimo puesto.

Mientras tanto, Argentina continúa con las gestiones para recuperar una fecha de Fórmula 1 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Las autoridades porteñas trabajan en la renovación del circuito y apuntan a obtener el Grado 1 de la FIA.

El calendario completo de la Fórmula 1 2027