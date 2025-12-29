Nigeria: el boxeador Anthony Joshua fue parte de un accidente en el que murieron dos personas

El terrible choque ocurrió alrededor de las 11 hora local, en un tramo concurrido de la autopista que va de Lagos a Ibadan.

Un informe indica que Joshua sufrió heridas leves y dos personas perdieron la vida. Joshua viajaba en una camioneta Lexus cuando el vehículo impactó contra un camión estacionado. Estaba entre los cuatro pasajeros del vehículo, con su personal de seguridad en otro auto.

Las imágenes muestran a Joshua sin remera, con aspecto aturdido en la escena y dolorido, ayudado por varias personas para salir del asiento de atrás. Otras imágenes muestran dos cuerpos esparcidos en la ruta. El boxeador es dos veces campeón mundial de peso pesado de la IBF, supercampeón de la WBA, campeón de la IBO y campeón de la WBO.

Un testigo declaró al periódico Punch: “Era una caravana de dos vehículos: una camioneta Lexus y una camioneta Pajero. Joshua iba sentado detrás del conductor, con otra persona a su lado. También había un pasajero sentado junto al conductor, lo que sumaba cuatro ocupantes en el Lexus que se estrelló. Su equipo de seguridad estaba en el vehículo detrás de ellos antes del choque”.

“Otros testigos y yo iniciamos el rescate e hicimos señas a los vehículos que se aproximaban para que ayudaran. Minutos después del accidente, llegaron los agentes del Cuerpo Federal de Seguridad Vial”, agregó el testigo.

Su promotor, Eddie Hearn, declaró a Daily Mail Sport que el boxeador estaba de vacaciones con la familia.

"Estamos intentando ponernos en contacto con Anthony y mientras tanto no queremos especular sobre cómo se encuentra, pero afortunadamente parece estar bien por lo que he visto en las imágenes", afirmó.

En 2026, Joshua, excampeón olímpico, tiene previsto enfrentarse a su compatriota y también excampeón mundial Tyson Fury.