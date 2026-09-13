Franco Colapinto festejó el séptimo puesto del GP de España con la bandera argentina en alto

El argentino no sólo brilló por su posición en la grilla final de una nueva carrera de la Fórmula 1, sino que también se llevó todas las luces por flamear los colores de su país aún en plena pista.
Franco Colapinto viene en alza, sin dudas, y se convirtió en un soldado para Alpine a la hora de sumar puntos en la Fórmula 1. El Gran Premio de España no fue la excepción y se lució: después de una clasificación espectacular, largó noveno y avanzó hasta el séptimo para sumar seis unidades.
Como si fuera poco, no sólo se llevó aplausos por su performance brillante, sino por un gesto en que deja su figura en alto: mientras aminoraba la velocidad después de cruzar la línea final, tomó la bandera argentina y la flameó.
En lo que era ya una jornada más que suficiente para sellar una de sus mejores carreras con la escudería francesa, el pilarense le agregó una cuota de emoción para sus compatriotas presentes en Madring y para los televidentes argentinos.
Mientras recorría los últimos metros ya con el séptimo lugar asegurado, a Franco le alcanzaron su bandera y le golpearon suavemente el auto en señal de visto bueno. Al ver los colores a lo lejos, bajó la velocidad, la agarró y la flameó mientras conducía su monoplaza.
La imagen, como era de esperarse, desató la locura de los argentinos en España y coronó un fin de semana histórico para el automovilismo nacional, con la frutilla del postre más que puesta en una jornada perfecta.
Risueño, Franco habló del gran momento en pleno festejo por su séptimo lugar en Madring. "Me la dio un comisario y me estaba esperando para dármela. Le agradecemos al banderillero argentino, espero que haya disfrutado de la carrera", contó sobre el inesperado momento que protagonizó el piloto, acompañado de otro compatriota en pista.
Y expresó la felicidad de poder dejar en un gran lugar a sus colores en el automovilismo: "Estoy contento de poder llevar una bandera argentina acá que habían tantas en las tribunas. Estaba lleno de banderas cuando terminó la carrera y poder llevarla en Fórmula 1 en una carrera de verdad después de un buen resultado, es muy especial".
Sobre la carrera, Colapinto analizó su rendimiento y la catalogó como una de las más destacadas. "Está dentro de las mejores. Como fin de semana completo, con la clasificación también. Fue una muy buena carrera", concluyó.
Ahora, se preparará envalentonado para el GP de Azerbaiyán del próximo sábado 26 de septiembre, listo para seguir marcando la historia.
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