Franco Colapinto festejó el séptimo puesto del GP de España con la bandera argentina en alto

La imagen, como era de esperarse, desató la locura de los argentinos en España y coronó un fin de semana histórico para el automovilismo nacional, con la frutilla del postre más que puesta en una jornada perfecta.

La felicidad de Franco Colapinto tras el GP de España

Risueño, Franco habló del gran momento en pleno festejo por su séptimo lugar en Madring. "Me la dio un comisario y me estaba esperando para dármela. Le agradecemos al banderillero argentino, espero que haya disfrutado de la carrera", contó sobre el inesperado momento que protagonizó el piloto, acompañado de otro compatriota en pista.

Y expresó la felicidad de poder dejar en un gran lugar a sus colores en el automovilismo: "Estoy contento de poder llevar una bandera argentina acá que habían tantas en las tribunas. Estaba lleno de banderas cuando terminó la carrera y poder llevarla en Fórmula 1 en una carrera de verdad después de un buen resultado, es muy especial".

Colapinto la rompió en Madring.

Sobre la carrera, Colapinto analizó su rendimiento y la catalogó como una de las más destacadas. "Está dentro de las mejores. Como fin de semana completo, con la clasificación también. Fue una muy buena carrera", concluyó.

Ahora, se preparará envalentonado para el GP de Azerbaiyán del próximo sábado 26 de septiembre, listo para seguir marcando la historia.