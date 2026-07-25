Fórmula Uno: Colapinto fue 14° en la práctica libre 3 del GP de Hungría y ya piensa en la clasificación

Con la actividad del sábado por la mañana concluida, toda la atención estará puesta en la clasificación, que comenzará a las 11 (hora argentina) y definirá la grilla de partida para el Gran Premio de Hungría, la última carrera antes del receso de verano de la Fórmula 1.

Practice at the Hungaroring pic.twitter.com/40p05GWLkt — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 25, 2026

Colnaghi volvió a destacarse en la Fórmula 3

La jornada también dejó una muy buena noticia para el automovilismo argentino gracias a Mattia Colnaghi, quien protagonizó una gran remontada en la carrera sprint de la Fórmula 3. El piloto de MP Motorsport largó desde el décimo puesto por la grilla invertida y avanzó seis posiciones para terminar cuarto, a un paso del podio.

El triunfo quedó en manos del francés Théophile Naël (Campos Racing), seguido por el japonés Kanato Le (ART Grand Prix) y el mexicano Ernesto Rivera (Campos Racing). Colnaghi confirmó así el gran nivel que había mostrado el viernes, cuando consiguió el tercer mejor tiempo en la clasificación.

La actividad de la Fórmula 3 continuará este domingo desde las 3:40 (hora argentina) con la carrera principal. Allí, el argentino largará desde la tercera posición, con una gran oportunidad para pelear por el podio e incluso por la victoria en el Hungaroring.