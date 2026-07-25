Fórmula Uno: Colapinto fue 14° en la práctica libre 3 del GP de Hungría y ya piensa en la clasificación

El piloto argentino mejoró sus sensaciones tras el accidente del viernes y cerró la última tanda de entrenamientos en el Hungaroring. A las 11 de nuestro país comenzará la tanda clasificatoria para la carrera del domingo.
Franco Colapinto cerró la tercera práctica libre del Gran Premio de Hungría con un 14° puesto, en una sesión que le permitió recuperar confianza luego del fuerte accidente que protagonizó el viernes en la curva 14 del Hungaroring. El piloto de Alpine completó una tanda sin inconvenientes y llegará con mejores sensaciones a la clasificación.
El argentino registró un mejor tiempo de 1:20.055, quedando a 2 segundos y 116 milésimas del británico Lando Norris (McLaren), quien dominó la FP3 con una vuelta de 1:17.939. Detrás del vigente campeón finalizaron Lewis Hamilton (Ferrari) y Kimi Antonelli (Mercedes).
Durante gran parte de la sesión, Colapinto priorizó sumar vueltas y ritmo de carrera antes de realizar un intento con neumáticos blandos sobre el final. Incluso llegó a ubicarse 13°, aunque terminó cayendo una posición en los últimos minutos cuando el resto de los pilotos completó sus simulaciones de clasificación.
El piloto de Pilar también finalizó cuatro décimas por detrás de su compañero Pierre Gasly, que fue 12°, un dato que refleja la evolución del argentino respecto al complicado viernes, cuando apenas pudo girar antes de abandonar por el choque.
Con la actividad del sábado por la mañana concluida, toda la atención estará puesta en la clasificación, que comenzará a las 11 (hora argentina) y definirá la grilla de partida para el Gran Premio de Hungría, la última carrera antes del receso de verano de la Fórmula 1.
La jornada también dejó una muy buena noticia para el automovilismo argentino gracias a Mattia Colnaghi, quien protagonizó una gran remontada en la carrera sprint de la Fórmula 3. El piloto de MP Motorsport largó desde el décimo puesto por la grilla invertida y avanzó seis posiciones para terminar cuarto, a un paso del podio.
El triunfo quedó en manos del francés Théophile Naël (Campos Racing), seguido por el japonés Kanato Le (ART Grand Prix) y el mexicano Ernesto Rivera (Campos Racing). Colnaghi confirmó así el gran nivel que había mostrado el viernes, cuando consiguió el tercer mejor tiempo en la clasificación.
La actividad de la Fórmula 3 continuará este domingo desde las 3:40 (hora argentina) con la carrera principal. Allí, el argentino largará desde la tercera posición, con una gran oportunidad para pelear por el podio e incluso por la victoria en el Hungaroring.
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