Franco Colapinto no correrá en la primera práctica del GP de Hungría

Alpine anunció que Paul Aron, piloto de reserva de la escudería, conducirá su auto para cumplir con exigencias reglamentarias de la Fórmula 1.
Alpine anunció que Franco Colapinto no correrá en la primera práctica del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 y que su monoplaza será conducido por Paul Aron. Sí, el piloto pilarense tendrá un pequeño descanso en la última fecha antes del parate de verano de la Fórmula 1.
La escudería dio a conocer esta decisión con este comunicado oficial: “El piloto de Reserva Paul Aron realizará su primera aparición de la temporada con el equipo en la Primera Sesión de Entrenamientos Libres, al tomar el volante del coche de Franco y cubrir la primera de las sesiones de práctica obligatorias para jóvenes pilotos de la temporada”.
El reglamento, desde 2025, expresa que cada equipo debe ceder cuatro veces en la temporada - dos por piloto - el auto a un piloto rookie. Aron, a través de esta oportunidad dijo: “Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 para mi primera sesión de Entrenamientos Libres 1 con el equipo esta temporada. He conducido el coche en nuestro simulador en Enstone durante todo el año y será muy valioso salir a pista y sentirlo yo mismo en la realidad”.
Esta será la octava vez que el rookie maneje un monoplaza de la F1. En su debut en Alpine, que se dio en Italia al mando del coche de Colapinto, se despistó tras un trompo y cerró esa práctica en el 20° puesto. En 2025 terminó la temporada reemplazando a Gasly en México y Abu Dhabi y quedó detrás de Colapinto en ambas ocasiones.
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