Franco Colapinto no correrá en la primera práctica del GP de Hungría

El reglamento, desde 2025, expresa que cada equipo debe ceder cuatro veces en la temporada - dos por piloto - el auto a un piloto rookie. Aron, a través de esta oportunidad dijo: “Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 para mi primera sesión de Entrenamientos Libres 1 con el equipo esta temporada. He conducido el coche en nuestro simulador en Enstone durante todo el año y será muy valioso salir a pista y sentirlo yo mismo en la realidad”.