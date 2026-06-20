Francisco Cerúndolo remontó un partidazo y jugará la final más importante de su carrera

Tras la victoria, el argentino dejó una breve pero significativa reacción en la cámara: “Wow”, una síntesis del esfuerzo físico y emocional que implicó el triunfo.

El acceso a la definición también tiene impacto histórico para el tenis argentino. Cerúndolo alcanza la final de césped más importante para un jugador nacional desde David Nalbandian en Wimbledon 2002, y se convierte en el segundo argentino en llegar a la final de Queen’s en la Era Abierta, repitiendo una marca que solo había conseguido el propio Nalbandian en 2012.

“Estoy muy feliz, para ser honesto. Fue un partido muy exigente, muy duro”, expresó Cerúndolo tras el encuentro. También destacó el nivel de su rival y la exigencia del duelo, que obligó a sostener la concentración durante más de dos horas y media.