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Francisco Cerúndolo remontó un partidazo y jugará la final más importante de su carrera

El argentino superó a Brandon Nakashima en tres sets y disputará la final del ATP 500 de Queen’s, la más relevante de su trayectoria sobre césped.

Francisco Cerúndolo avanzó a una final de enorme peso en el ATP 500 de Queen’s tras vencer al estadounidense Brandon Nakashima por 6-7(5), 6-3 y 6-4, en una semifinal exigente que se extendió por dos horas y 43 minutos.

El argentino (27° del ranking ATP) volvió a mostrar capacidad de respuesta en los momentos críticos de un partido cambiante, en el que llegó a estar en desventaja tras perder el primer set en el tiebreak, pese a haber tenido oportunidades de cierre cuando sacó 6-5.

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Lejos de caerse anímicamente, Cerúndolo reaccionó en el segundo parcial con una racha de cuatro games consecutivos que le permitió revertir el marcador (del 2-3 al 6-3) y estirar la definición a un tercer set.

En el tramo decisivo, el desarrollo mantuvo la tensión. El argentino volvió a sufrir vaivenes en el marcador, pero logró sostener su nivel en los puntos clave y consiguió un quiebre determinante para cerrar el partido 6-4 y meterse en la final.

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Tras la victoria, el argentino dejó una breve pero significativa reacción en la cámara: “Wow”, una síntesis del esfuerzo físico y emocional que implicó el triunfo.

El acceso a la definición también tiene impacto histórico para el tenis argentino. Cerúndolo alcanza la final de césped más importante para un jugador nacional desde David Nalbandian en Wimbledon 2002, y se convierte en el segundo argentino en llegar a la final de Queen’s en la Era Abierta, repitiendo una marca que solo había conseguido el propio Nalbandian en 2012.

“Estoy muy feliz, para ser honesto. Fue un partido muy exigente, muy duro”, expresó Cerúndolo tras el encuentro. También destacó el nivel de su rival y la exigencia del duelo, que obligó a sostener la concentración durante más de dos horas y media.

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