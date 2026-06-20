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Mundial 2026: Países Bajos goleó 5-1 a Suecia

Países Bajos cerró una actuación contundente en Houston con una goleada ante Suecia por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026, mostrando superioridad en todas las líneas y alta eficacia ofensiva.

Países Bajos venció 5-1 a Suecia en el NRG Stadium de Houston por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. El equipo dirigido por Ronald Koeman dominó el partido desde el inicio y se impuso con autoridad tras una actuación ofensiva contundente, con goles de Brian Brobbey y Cody Gakpo, ambos autores de un doblete, mientras que Antony Elanga descontó para Suecia tras quedar mano a mano con el arquero. El último gol neerlandés fue de Crysencio Summerville, que selló el 5-1 definitivo en Houston.

88 minutos: ¡GOL DE PAÍSES BAJOS!

Crysencio Summerville remató desde la frontal del área para poner el 5-1 en Houston.

69 minutos: Pausa de hidratación

Partido electrizante en Houston. Suecia intenta seguir descontando y presiona en busca del segundo, mientras Países Bajos responde de contra.

59 minutos: ¡GOL DE SUECIA!

Antony Elanga, recién ingresado en el segundo tiempo, descontó para Suecia tras aprovechar una jugada ofensiva y quedar mano a mano con el arquero, definiendo con precisión para marcar el primer gol sueco, con el que intentan iniciar la remontada en Houston.

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53 minutos: ¡GOL DE PAÍSES BAJOS!

Cody Gakpo aprovechó una contra letal de los neerlandeses y, tras una buena jugada personal, definió para marcar el 4-0 en Houston.

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¡Arrancó el segundo tiempo y GOL DE PAÍSES BAJOS!

Arrancó el complemento en Houston con Países Bajos 2-0 arriba y un cambio de Koeman (ingresó Summerville por Malen). En el inicio, Dumfries volvió a aparecer por derecha y asistió a Cody Gakpo, que definió en el segundo palo para ampliar la ventaja.

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¡Finalizo el primer tiempo!

Países Bajos arrancó mejor y luego de ponerse 2-0, Suecia reaccionó y terminó el tramo inicial con llegadas peligrosas pese a no poder cambiar el marcador.

26 minutos: Pausa de hidratación

El árbitro detiene el juego para la pausa de hidratación, con Países Bajos dominando el desarrollo del partido, mientras Suecia busca descontar antes del entretiempo.

16 minutos: ¡GOL DE PAÍSES BAJOS!

Denzel Dumfries lanzó un centro rasante desde la derecha y Brian Brobbey desvió la pelota para marcar el 2-0.

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5 minutos: ¡GOL DE PAÍSES BAJOS!

Cody Gakpo envió un centro preciso al área y Brian Brobbey definió en el área chica para el 1-0.

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