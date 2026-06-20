Mundial 2026: Países Bajos goleó 5-1 a Suecia

Embed ¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! Anthony Elanga se escapó en velocidad y, con una definición hermosa, anotó el descuento de Suecia frente a Países Bajos.



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/qLA2Wzt5u6 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 20, 2026

53 minutos: ¡GOL DE PAÍSES BAJOS!

Cody Gakpo aprovechó una contra letal de los neerlandeses y, tras una buena jugada personal, definió para marcar el 4-0 en Houston.

Embed ¡¡LA NARANJA MECÁNICA EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN!! ¡¡CODY GAKPO SELLÓ SU DOBLETE Y PUSO EL 4-0 DE PAÍSES BAJOS SOBRE SUECIA!!



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ahwJaSET7N — SportsCenter (@SC_ESPN) June 20, 2026

¡Arrancó el segundo tiempo y GOL DE PAÍSES BAJOS!

Arrancó el complemento en Houston con Países Bajos 2-0 arriba y un cambio de Koeman (ingresó Summerville por Malen). En el inicio, Dumfries volvió a aparecer por derecha y asistió a Cody Gakpo, que definió en el segundo palo para ampliar la ventaja.

Embed ¡LOS BUSCAPIÉS, LA PESADILLA DE SUECIA! A través de esta acción, Países Bajos llegó a un nuevo gol de la mano de Cody Gakpo... ¡Cómo están los de Koeman!



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/SNipS5T36v — SportsCenter (@SC_ESPN) June 20, 2026

¡Finalizo el primer tiempo!

Países Bajos arrancó mejor y luego de ponerse 2-0, Suecia reaccionó y terminó el tramo inicial con llegadas peligrosas pese a no poder cambiar el marcador.

26 minutos: Pausa de hidratación

El árbitro detiene el juego para la pausa de hidratación, con Países Bajos dominando el desarrollo del partido, mientras Suecia busca descontar antes del entretiempo.

16 minutos: ¡GOL DE PAÍSES BAJOS!

Denzel Dumfries lanzó un centro rasante desde la derecha y Brian Brobbey desvió la pelota para marcar el 2-0.

Embed ¡DOBLETE DE BROBBEY! El tanque neerlandés apareció otra vez por el centro y la desvió justito para volver a marcarle a Suecia.



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/1289e81cxf — SportsCenter (@SC_ESPN) June 20, 2026

5 minutos: ¡GOL DE PAÍSES BAJOS!

Cody Gakpo envió un centro preciso al área y Brian Brobbey definió en el área chica para el 1-0.