Mundial 2026: Países Bajos goleó 5-1 a Suecia

Países Bajos cerró una actuación contundente en Houston con una goleada ante Suecia por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026, mostrando superioridad en todas las líneas y alta eficacia ofensiva.
Países Bajos venció 5-1 a Suecia en el NRG Stadium de Houston por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. El equipo dirigido por Ronald Koeman dominó el partido desde el inicio y se impuso con autoridad tras una actuación ofensiva contundente, con goles de Brian Brobbey y Cody Gakpo, ambos autores de un doblete, mientras que Antony Elanga descontó para Suecia tras quedar mano a mano con el arquero. El último gol neerlandés fue de Crysencio Summerville, que selló el 5-1 definitivo en Houston.
Crysencio Summerville remató desde la frontal del área para poner el 5-1 en Houston.
Partido electrizante en Houston. Suecia intenta seguir descontando y presiona en busca del segundo, mientras Países Bajos responde de contra.
Antony Elanga, recién ingresado en el segundo tiempo, descontó para Suecia tras aprovechar una jugada ofensiva y quedar mano a mano con el arquero, definiendo con precisión para marcar el primer gol sueco, con el que intentan iniciar la remontada en Houston.
Cody Gakpo aprovechó una contra letal de los neerlandeses y, tras una buena jugada personal, definió para marcar el 4-0 en Houston.
Arrancó el complemento en Houston con Países Bajos 2-0 arriba y un cambio de Koeman (ingresó Summerville por Malen). En el inicio, Dumfries volvió a aparecer por derecha y asistió a Cody Gakpo, que definió en el segundo palo para ampliar la ventaja.
Países Bajos arrancó mejor y luego de ponerse 2-0, Suecia reaccionó y terminó el tramo inicial con llegadas peligrosas pese a no poder cambiar el marcador.
El árbitro detiene el juego para la pausa de hidratación, con Países Bajos dominando el desarrollo del partido, mientras Suecia busca descontar antes del entretiempo.
Denzel Dumfries lanzó un centro rasante desde la derecha y Brian Brobbey desvió la pelota para marcar el 2-0.
Cody Gakpo envió un centro preciso al área y Brian Brobbey definió en el área chica para el 1-0.
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