Primer parte médico de Fernando Gago tras su operación cardíaca en Chile

El episodio que derivó en la internación

Todo comenzó durante la jornada previa al partido, cuando Gago empezó a sentir molestias en el pecho mientras estaba en la concentración. Pese a las recomendaciones iniciales del cuerpo médico para trasladarse a una clínica, decidió continuar y dirigir el encuentro, priorizando el compromiso deportivo.

Durante el partido, los síntomas persistieron y se intensificaron tras el final del juego. En la conferencia de prensa posterior, el entrenador ya mostraba signos visibles de malestar, lo que encendió las alertas del cuerpo médico de la Universidad de Chile, que finalmente dispuso su traslado urgente a la Clínica Alemana.