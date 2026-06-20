Primer parte médico de Fernando Gago tras su operación cardíaca en Chile

El entrenador argentino fue intervenido con éxito tras sufrir un infarto agudo al miocardio. Permanece estable, con buen ánimo y comenzará su rehabilitación en las próximas horas.
La Clínica Alemana de Santiago de Chile difundió este sábado el primer parte médico de Fernando Gago, luego de la intervención de urgencia a la que fue sometido tras sufrir un episodio cardíaco mientras se desempeñaba como entrenador de la Universidad de Chile.
El exfutbolista y actual director técnico ingresó el jueves 19 de junio en la madrugada con un infarto agudo al miocardio, situación que derivó en una rápida actuación médica.
Según el comunicado oficial, se le realizó una angioplastía con implante intracoronario de stent, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo en una arteria coronaria obstruida, clave para la irrigación del corazón.
La institución médica informó además que el paciente se encuentra clínicamente estable, de buen ánimo y que en las próximas horas iniciará un proceso de rehabilitación cardíaca progresiva, orientada a la recuperación funcional y al retorno gradual de la actividad física.
Todo comenzó durante la jornada previa al partido, cuando Gago empezó a sentir molestias en el pecho mientras estaba en la concentración. Pese a las recomendaciones iniciales del cuerpo médico para trasladarse a una clínica, decidió continuar y dirigir el encuentro, priorizando el compromiso deportivo.
Durante el partido, los síntomas persistieron y se intensificaron tras el final del juego. En la conferencia de prensa posterior, el entrenador ya mostraba signos visibles de malestar, lo que encendió las alertas del cuerpo médico de la Universidad de Chile, que finalmente dispuso su traslado urgente a la Clínica Alemana.
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