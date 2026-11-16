El piloto argentino anticipó la dificultad de correr con las condiciones climáticas del desierto en la próxima carrera de la Fórmula 1.
Franco Colapinto anticipó el "desafío interesante" que tendrá en el Gran Premio de Las Vegas, donde buscará volver a terminar en la zona de puntos en la Fórmula 1. El piloto argentino explicó cuál será un obstáculo importante en el próximo premio que se llevará a cabo en un circuito ubicado en el desierto de Mojave, de la ciudad de Nevada.
"Es muy emocionante regresar a Las Vegas para darles inicio a los últimos tres Grandes Premios de la temporada. Esta pista es una de las más geniales de este deporte y es muy especial poder correr por el famoso Las Vegas Strip", inició alegre en diálogo con la página web oficial de Alpine ante su tercera visita al trazado en el estado de Nevada.
Los últimos grandes premios no trajeron los resultados esperados por la escudería francesa y el argentino apuntó a dejar atrás la sequía en el desierto. "La reciente seguidilla de carreras realmente no nos ha visto capitalizar nuestro verdadero ritmo, pero volvemos a Estados Unidos con el objetivo de corregir esto y tener un fin de semana exitoso".
Con la mira puesta en las actividades desde este jueves, Colapinto focalizó en la búsqueda por encontrar el mantenimiento en la temperatura de los neumáticos, crucial de cara al circuito más frio en el calendario. "Las temperaturas nocturnas en el desierto son un desafío interesante, por lo que mantener los neumáticos en la ventana adecuada será un objetivo clave, y podría ser una carrera bastante emocionante con las rectas muy largas, especialmente con los autos de este año".
En sus dos primeras visitas al trazado en Las Vegas no sumó puntos: en 2024 con Williams partió desde el pitlane - producto de las reparaciones en su monoplaza tras un duro accidente en la clasificación- y concluyó en el 14° puesto mientras que en 2025 redondeó su participación en el 15° y último lugar.
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