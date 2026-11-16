Con la mira puesta en las actividades desde este jueves, Colapinto focalizó en la búsqueda por encontrar el mantenimiento en la temperatura de los neumáticos, crucial de cara al circuito más frio en el calendario. "Las temperaturas nocturnas en el desierto son un desafío interesante, por lo que mantener los neumáticos en la ventana adecuada será un objetivo clave, y podría ser una carrera bastante emocionante con las rectas muy largas, especialmente con los autos de este año".