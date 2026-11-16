El DT de la Selección brindó una conferencia en la previa del amistoso contra Costa Rica. Confirmó la vuelta de Emiliano Martínez y adelantó otras modificaciones. Además, se refirió a la posibilidad de sumar Lionel Messi al cuerpo técnico.
El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, ofreció este lunes una conferencia de prensa en la previa del amistoso de mañana contra Costa Rica en Córdoba. Este partido cerrará la doble “Fecha FIFA”, que empezó el viernes pasado con una derrota ante Uruguay 2 a 1 en la Bombonera.
El entrenador se expresó ante la poca convocatoria de hinchas frente a la Celeste en la cancha de Boca Juniors. “La gente valora el gasto que tiene: ir a una cancha es cuestión de cada uno, pero es incondicional; sabemos que cuando las papas quemen van a estar”, aseguró.
Scaloni adelantó que también que realizará entre cuatro y cinco cambios en el equipo, sin brindar detalles de los nombres, para el encuentro ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes. De todos modos, confirmó la vuelta de Emiliano "Dibu" Martínez en el arco, en reemplazo de Gerónimo Rulli.
"Emiliano va a atajar. Estaba en condiciones en el anterior partido pero era un riesgo y, como confiamos en Gero (Rulli) también optamos por cuidarlo", indicó. "Vamos a hacer cuatro o cinco cambios, dependerá del último entrenamiento", agregó.
En otro momento de la conferencia, el DT de la Selección analizó la caída ante Uruguay y opinó que "el equipo hizo un buen partido, jugó a lo que venía jugando", por lo que "estamos tranquilos". Si bien destacó que "el primer tiempo fue bueno, tuvo situaciones y posesión", se refirió a los cambios en el entretiempo, que sirvieron para probar.
"No tuvimos tiempo de reacción, porque nos hicieron dos goles y el partido se empezó a desvirtuar. Destaco que el equipo siguió intentando, con paciencia, que en este momento es clave", evaluó. "Nos da tranquilidad que tenemos grandes jugadores. El resultado no nos gusta, pero es anecdótico ante un rendimiento que creemos que fue normal", completó.
El entrenador defendió los próximos años de amistosos que el seleccionado jugará sin sumar puntos, debido a la clasificación directa a la Copa del Mundo por ser uno de los anfitriones. “Cada partido es una historia diferente y no pensamos si son por los puntos”, afirmó.
“Si vamos a Colombia y con la guardia baja podemos sufrir. No es algo relevante porque los rivales van a ser muy buenos, y más allá que sea amistoso hay que estar al 100%, al contrario nos da cierta tranquilidad para probar más chicos”, agregó.
Por último, Scaloni se refirió a la chance de que Lionel Messi integre su cuerpo técnico: "Yo creo que va a seguir jugando. Más allá del 2030 va a seguir. Ojalá siga hasta que pueda. Si quiere venir al cuerpo técnico, sin ningún problema".
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