En otro momento de la conferencia, el DT de la Selección analizó la caída ante Uruguay y opinó que "el equipo hizo un buen partido, jugó a lo que venía jugando", por lo que "estamos tranquilos". Si bien destacó que "el primer tiempo fue bueno, tuvo situaciones y posesión", se refirió a los cambios en el entretiempo, que sirvieron para probar.

"No tuvimos tiempo de reacción, porque nos hicieron dos goles y el partido se empezó a desvirtuar. Destaco que el equipo siguió intentando, con paciencia, que en este momento es clave", evaluó. "Nos da tranquilidad que tenemos grandes jugadores. El resultado no nos gusta, pero es anecdótico ante un rendimiento que creemos que fue normal", completó.

El entrenador defendió los próximos años de amistosos que el seleccionado jugará sin sumar puntos, debido a la clasificación directa a la Copa del Mundo por ser uno de los anfitriones. “Cada partido es una historia diferente y no pensamos si son por los puntos”, afirmó.

“Si vamos a Colombia y con la guardia baja podemos sufrir. No es algo relevante porque los rivales van a ser muy buenos, y más allá que sea amistoso hay que estar al 100%, al contrario nos da cierta tranquilidad para probar más chicos”, agregó.

El futuro de Lionel Messi

Por último, Scaloni se refirió a la chance de que Lionel Messi integre su cuerpo técnico: "Yo creo que va a seguir jugando. Más allá del 2030 va a seguir. Ojalá siga hasta que pueda. Si quiere venir al cuerpo técnico, sin ningún problema".