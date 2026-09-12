Colapinto se mostró feliz: "Fue una de mis mejores qualys"

Pese a su buen desempeño desde la Q2, el piloto fue autocrítico con algunos errores que cometió durante la clasificación en el Circuito de Madring. “No esperábamos pasar a Q3, estaba muy difícil. No teníamos el ritmo ni ayer ni hoy para pasar”, explicó.

En la Q3, Colapinto reconoció que tuvo una dificultad en el comportamiento del auto que le hizo perder tiempo. “En la Q3 tuve un snap muy grande. Tengo que cambiar unas cosas en el volante durante la vuelta, un par de curvas específicas. Tuve que sacar la mano del volante y cuando la saqué se me puso muy de cola… perdí una decimita ahí”, detalló.

A pesar de esos errores, el argentino valoró el trabajo realizado durante toda la jornada. “Fue una muy buena qualy del principio hasta el final. Todas las vueltas fueron buenas, consistentes. Una buena mejora entre run y run”, afirmó sobre su desempeño con Alpine.

Por último, Colapinto comparó la preparación que tuvo para esta carrera con la de Monza. “Ayer a la noche me quedé hasta muy tarde, pero también me quedé hasta muy tarde en Monza. Y quedé octavo, con un auto que había hecho la Pole. A vece da su fruto, a veces no tanto, pero siempre nos vamos últimos los viernes”, concluyó.