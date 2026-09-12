Colapinto se mostró feliz: "Fue una de mis mejores qualys"

El piloto argentino de Alpine destacó su rendimiento pese a no contar con un auto entre los mejores y aseguró que buscará sumar puntos en la carrera.
Franco Colapinto expresó su satisfacción tras finalizar noveno en la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine destacó el resultado y aseguró que logró extraer “lo máximo del auto” en una jornada que consideró especialmente positiva.
“Contento con la vuelta, contento con la clasificación. Extraje lo máximo del auto que era lo que quería. Estoy feliz con el resultado, mañana es una carrera larga, intentaremos sumar puntos”, sostuvo Colapinto después de la clasificación.
El argentino consideró que su actuación estuvo entre las mejores que tuvo desde su llegada a la Fórmula 1. “Estoy muy contento, creo que es una de mis mejores Qualys en la F1. Más que nada porque no teníamos el auto como para estar ahí”, afirmó.
Colapinto también comparó el rendimiento de Alpine con el de otras carreras y estimó que actualmente el equipo se encuentra por detrás de los principales equipos. “Quizás en Miami o Canadá estábamos entre los cinco mejores equipos. Y ahora creo que no, estaremos séptimos”, señaló.
Pese a su buen desempeño desde la Q2, el piloto fue autocrítico con algunos errores que cometió durante la clasificación en el Circuito de Madring. “No esperábamos pasar a Q3, estaba muy difícil. No teníamos el ritmo ni ayer ni hoy para pasar”, explicó.
En la Q3, Colapinto reconoció que tuvo una dificultad en el comportamiento del auto que le hizo perder tiempo. “En la Q3 tuve un snap muy grande. Tengo que cambiar unas cosas en el volante durante la vuelta, un par de curvas específicas. Tuve que sacar la mano del volante y cuando la saqué se me puso muy de cola… perdí una decimita ahí”, detalló.
A pesar de esos errores, el argentino valoró el trabajo realizado durante toda la jornada. “Fue una muy buena qualy del principio hasta el final. Todas las vueltas fueron buenas, consistentes. Una buena mejora entre run y run”, afirmó sobre su desempeño con Alpine.
Por último, Colapinto comparó la preparación que tuvo para esta carrera con la de Monza. “Ayer a la noche me quedé hasta muy tarde, pero también me quedé hasta muy tarde en Monza. Y quedé octavo, con un auto que había hecho la Pole. A vece da su fruto, a veces no tanto, pero siempre nos vamos últimos los viernes”, concluyó.
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