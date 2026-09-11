Fórmula 1: Franco Colapinto finalizó 13° y 15° en la primeras prácticas del Gran Premio de España

El tráfico también complicó la comparación con su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien finalizó 11° con 1m34s959. La diferencia entre ambos Alpine fue de 0s727 al término de la práctica.

La sesión además estuvo interrumpida durante casi 20 minutos por el accidente de Arvid Lindblad. El piloto de Racing Bulls se despistó y golpeó contra el muro en la curva 13, lo que provocó una bandera roja y redujo el tiempo disponible para que Colapinto y el resto de los pilotos continuaran trabajando sobre sus referencias.

"Lindblad":

Por su choque en las prácticas libres para el #SpanishGP pic.twitter.com/fMinSvzZ0R — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 11, 2026

Franco Colapinto terminó la primera práctica libre en la decimotercera posición

Franco Colapinto completó su primera práctica libre en el nuevo circuito Madring, escenario del Gran Premio de España, y terminó 13° luego de la modificación realizada por la FIA en la clasificación de la sesión.

El piloto de Alpine marcó un tiempo de 1:35.933 y quedó a 1.856 segundos de George Russell, quien fue el más rápido de la tanda con su Mercedes. En total, el argentino completó 23 vueltas durante los 60 minutos de actividad.

En un primer momento, Pierre Gasly había quedado 12° con un tiempo de 1:35.757, registrado en su última vuelta de la sesión. Sin embargo, ese registro fue posteriormente cancelado por exceder los límites de pista al pisar un piano. De esta manera, el francés perdió ese tiempo y la FIA tomó como válido su registro anterior, que lo dejó 14° en la clasificación definitiva.

Las posiciones previas a la cancelación del tiempo de Pierre Gasly.

Con esta modificación, Colapinto avanzó al 13° lugar y quedó por delante de su compañero de Alpine. La diferencia entre ambos en la clasificación final fue de 0.311 segundos.

La jornada sirvió además para que los pilotos tuvieran su primer contacto con un trazado nuevo y exigente. La primera práctica transcurrió sin incidentes, mientras los equipos trabajaron en la puesta a punto de los monoplazas y en la adaptación al circuito.

George Russell dominó la primera práctica con un tiempo de 1:34.077, seguido por su compañero Kimi Antonelli, a 0.286 segundos. El tercer lugar fue para Charles Leclerc, mientras que Lewis Hamilton terminó cuarto con Ferrari y Max Verstappen completó el top cinco.

Entre los españoles, Fernando Alonso fue 15° con Aston Martin y quedó por delante de Carlos Sainz, quien finalizó 17° con Williams.

Qué sigue para Colapinto en el Gran Premio de España