Fórmula 1: Franco Colapinto finalizó 13° y 15° en la primeras prácticas del Gran Premio de España

El argentino tuvo su primer contacto con el nuevo circuito Madring. Kimi Antonelli fue el más rápido con Mercedes y Arvid Lindblad provocó una bandera roja.
Franco Colapinto terminó 15° en la segunda práctica libre del Gran Premio de España de Fórmula 1, que este fin de semana estrena el circuito Madring. El piloto argentino marcó 1m35s886 con neumáticos blandos y continuó con la puesta a punto del Alpine A526, incluido el trabajo sobre un nuevo alerón delantero.
Kimi Antonelli fue el más rápido de la sesión con Mercedes, con un tiempo de 1m33s662, seguido por los Ferrari de Charles Leclerc, a 0s113, y Lewis Hamilton, a 0s149. Colapinto quedó cuatro posiciones por delante de Sergio Pérez, quien terminó 18° con un registro de 1m37s195.
El argentino comenzó la tanda con neumáticos medios y completó 15 de sus 18 vueltas con ese compuesto. Sobre el final realizó un simulacro de carrera con mayor carga de combustible, en el que giró en tiempos de 1m40s para evaluar el desgaste de los neumáticos y el rendimiento del Alpine.
Durante la sesión, Colapinto se encontró primero con el Racing Bulls de Liam Lawson y luego con el Audi de Gabriel Bortoleto, ambos transitando a menor velocidad. La situación alteró su ritmo y llevó al argentino a reclamar por radio ante su ingeniero, Stuart Barlow.
El tráfico también complicó la comparación con su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien finalizó 11° con 1m34s959. La diferencia entre ambos Alpine fue de 0s727 al término de la práctica.
La sesión además estuvo interrumpida durante casi 20 minutos por el accidente de Arvid Lindblad. El piloto de Racing Bulls se despistó y golpeó contra el muro en la curva 13, lo que provocó una bandera roja y redujo el tiempo disponible para que Colapinto y el resto de los pilotos continuaran trabajando sobre sus referencias.
Franco Colapinto completó su primera práctica libre en el nuevo circuito Madring, escenario del Gran Premio de España, y terminó 13° luego de la modificación realizada por la FIA en la clasificación de la sesión.
El piloto de Alpine marcó un tiempo de 1:35.933 y quedó a 1.856 segundos de George Russell, quien fue el más rápido de la tanda con su Mercedes. En total, el argentino completó 23 vueltas durante los 60 minutos de actividad.
En un primer momento, Pierre Gasly había quedado 12° con un tiempo de 1:35.757, registrado en su última vuelta de la sesión. Sin embargo, ese registro fue posteriormente cancelado por exceder los límites de pista al pisar un piano. De esta manera, el francés perdió ese tiempo y la FIA tomó como válido su registro anterior, que lo dejó 14° en la clasificación definitiva.
Con esta modificación, Colapinto avanzó al 13° lugar y quedó por delante de su compañero de Alpine. La diferencia entre ambos en la clasificación final fue de 0.311 segundos.
La jornada sirvió además para que los pilotos tuvieran su primer contacto con un trazado nuevo y exigente. La primera práctica transcurrió sin incidentes, mientras los equipos trabajaron en la puesta a punto de los monoplazas y en la adaptación al circuito.
George Russell dominó la primera práctica con un tiempo de 1:34.077, seguido por su compañero Kimi Antonelli, a 0.286 segundos. El tercer lugar fue para Charles Leclerc, mientras que Lewis Hamilton terminó cuarto con Ferrari y Max Verstappen completó el top cinco.
Entre los españoles, Fernando Alonso fue 15° con Aston Martin y quedó por delante de Carlos Sainz, quien finalizó 17° con Williams.
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