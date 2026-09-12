Gran Premio de España: Franco Colapinto largará noveno tras una muy buena clasificación

El argentino se destacó en la Qualy, mientras que su compañero Pierre Gasly saldrá desde el 14º lugar. Lando Norris se quedó con la pole position, seguido por Kimi Antonelli y Max Verstappen.
Franco Colapinto terminó 9° en la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1 y largará desde la quinta fila en la carrera de este domingo. El piloto argentino tuvo una muy buena actuación con Alpine, avanzó hasta la Q3 y quedó entre los diez mejores de la jornada en el circuito de Madring.
Colapinto había comenzado la clasificación con un 9° puesto en la Q1, mientras que su compañero Pierre Gasly terminó 11° y también logró avanzar. En esa primera tanda quedaron eliminados Carlos Sainz, Fernando Alonso, Sergio “Checo” Pérez, Valtteri Bottas, Oliver Bearman y Lance Stroll. Bearman no salió a pista después del fuerte accidente que había protagonizado durante la tercera práctica libre, mientras que Stroll sí giró, pero no consiguió registrar un tiempo de clasificación.
En la Q2, Colapinto protagonizó una de sus mejores vueltas del fin de semana y marcó 1:33.038 para ubicarse 8° y meterse en la última tanda. Gasly, en cambio, no pudo avanzar y terminó 14°. También quedaron eliminados Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon y Yuki Tsunoda.
Ya en la Q3, el argentino registró 1:32.903 y finalizó 9°, por lo que partirá desde esa posición en el Gran Premio de España. Por delante suyo quedaron Lando Norris, que consiguió la pole con 1:31.824, Kimi Antonelli, segundo a apenas 11 milésimas, y Max Verstappen, tercero con 1:31.964.
La clasificación volvió a mostrar a Colapinto entre los protagonistas de Alpine y le permitió asegurarse una posición competitiva para la carrera. El argentino tendrá por delante a Liam Lawson y Oscar Piastri en la cuarta fila, mientras que George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Verstappen completaron los puestos de adelante.
El Gran Premio de España se disputará este domingo desde las 10 de la Argentina, a 57 vueltas. La carrera podrá verse por Fox Sports en Argentina, Disney+ en Sudamérica, DAZN en España y F1TV.
Domingo 13 de septiembre
TV: Fox Sports en Argentina, Disney+ en Sudamérica, DAZN en España y F1TV.
comentar