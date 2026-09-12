Gran Premio de España: Franco Colapinto largará noveno tras una muy buena clasificación

La clasificación volvió a mostrar a Colapinto entre los protagonistas de Alpine y le permitió asegurarse una posición competitiva para la carrera. El argentino tendrá por delante a Liam Lawson y Oscar Piastri en la cuarta fila, mientras que George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Verstappen completaron los puestos de adelante.

El Gran Premio de España se disputará este domingo desde las 10 de la Argentina, a 57 vueltas. La carrera podrá verse por Fox Sports en Argentina, Disney+ en Sudamérica, DAZN en España y F1TV.

Días y horarios del Gran Premio de España

Domingo 13 de septiembre

Carrera: 10.00 de Argentina, a 57 vueltas.

TV: Fox Sports en Argentina, Disney+ en Sudamérica, DAZN en España y F1TV.