En 2024, cuando competía para Williams, Colapinto protagonizó un fuerte accidente durante la segunda parte de la clasificación (Q2). El impacto contra las barreras provocó importantes daños en su monoplaza y obligó al equipo a trabajar contrarreloj para repararlo. Finalmente, pudo largar desde el pit lane y remontó hasta el 14° puesto.

Un año después, ya como piloto de Alpine, tampoco tuvo un fin de semana sencillo. En una clasificación condicionada por la lluvia, consiguió el 15° lugar de partida, pero un toque de Alexander Albon en la primera curva dañó su auto y condicionó el desarrollo de la carrera. Terminó 17° en pista y quedó clasificado 15° después de las descalificaciones de los dos McLaren.

La pelea por los últimos objetivos de la Fórmula 1 y la situación de Alpine

Con Kimi Antonelli consagrado campeón de pilotos y Mercedes como ganador del Campeonato de Constructores, la temporada 2026 todavía tiene varios objetivos por resolver. Después de Las Vegas, solamente quedarán las competencias de Qatar y Abu Dhabi.

Uno de los principales atractivos estará en la pelea por el subcampeonato de pilotos. Max Verstappen, George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Lando Norris buscarán quedarse con el segundo puesto de la clasificación, con 75 puntos todavía disponibles.

En Constructores, otra de las disputas estará protagonizada por Red Bull y McLaren, que pelean por el último escalón del podio. Ferrari, por su parte, tiene prácticamente asegurado el segundo lugar.

Para Alpine, el panorama es más complicado. La escudería francesa marcha sexta y quedó lejos del objetivo de alcanzar el quinto puesto, que actualmente pertenece a Racing Bulls. La diferencia entre ambos equipos es de 36 puntos.

En ese escenario, las últimas tres carreras serán importantes para Colapinto y su compañero Pierre Gasly, tanto para intentar mejorar los resultados como para continuar con el trabajo técnico de cara al próximo campeonato.

El cronograma completo del GP de Las Vegas: días y horarios para Argentina

La Fórmula 1 disputará su 21ª fecha entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre, aunque las primeras actividades comenzarán el jueves por la noche en Argentina.

El cronograma para seguir a Colapinto y al resto de los pilotos será el siguiente:

Jueves 19 de noviembre

- Práctica libre 1: 21:30 hs

Viernes 20 de noviembre

Práctica libre 2: 1:00 hs

Práctica libre 3: 21:30 hs

Sábado 21 de noviembre

- Clasificación: 1:00 hs

Domingo 22 de noviembre

- Carrera: 1:00 hs

La competencia se disputará sobre 50 vueltas al circuito callejero de Las Vegas, que tiene una extensión de 6,201 kilómetros y atraviesa algunos de los sectores más emblemáticos de la ciudad, incluida la famosa avenida Las Vegas Strip.

Dónde ver por TV y online a Franco Colapinto en Las Vegas

Toda la actividad del Gran Premio de Las Vegas podrá seguirse en Argentina a través de Fox Sports, mientras que las alternativas de streaming serán Disney+ Premium y F1 TV.

Ahora, Colapinto tendrá una nueva oportunidad de cambiar su historial en Las Vegas, cortar la racha sin puntos y cerrar de la mejor manera posible las últimas competencias de la temporada.