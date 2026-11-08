Franco Colapinto, en el Gran Premio de Brasil: a qué hora, cronograma completo y grilla de largada

La clasificación, en tanto, estuvo condicionada por las intensas lluvias, que demoraron más de una hora el comienzo de la actividad. Después de varias inspecciones del Safety Car, los pilotos salieron a pista, pero el argentino no consiguió encontrar el ritmo necesario y quedó eliminado en la Q1, en el 15° lugar.

La grilla de largada para el Gran Premio de Brasil.

La pole position quedó en manos de Norris, mientras que Andrea Kimi Antonelli y Liam Lawson completaron los tres primeros puestos. De todas maneras, las sanciones que recibieron otros competidores podrían permitirle a Colapinto ganar algunas posiciones en la grilla de largada.

Cómo es el circuito del GP de Brasil de la F1

El Autódromo José Carlos Pace, situado en San Pablo, fue inaugurado en 1940 y recibió por primera vez a la Fórmula 1 en 1973. Desde entonces, se convirtió en uno de los escenarios tradicionales de la categoría.

Circuito de Interlagos.

Su trazado presenta características particulares que representan un desafío para los pilotos: tiene sentido antihorario, importantes desniveles y un total de 15 curvas, con sectores de alta y baja velocidad. Estas condiciones hacen de Interlagos un circuito exigente, en el que la estrategia y la capacidad de adaptación pueden resultar determinantes.

Hora y dónde ver en vivo la carrera de la Fórmula 1

El GP de Brasil se podrá ver en vivo a través de Fox Sports, a partir de las 14 hora de Argentina. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través del diariopopular.com.ar.