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Franco Colapinto, en el Gran Premio de Brasil: a qué hora, cronograma completo y grilla de largada

El piloto argentino corre en Interlagos tras su sanción en México. Ya disputó las prácticas libres, la clasificación y buscará avanzar posiciones en una carrera marcada por la lluvia.

Franco Colapinto afronta un nuevo desafío en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil, que se desarrolla en el Autódromo de Interlagos, en San Pablo. Después de las prácticas libres del viernes y el sábado, el argentino completó la clasificación bajo la lluvia y largará desde el puesto 17, aunque podría avanzar lugares por las sanciones a otros pilotos.

El representante de Alpine había comenzado el fin de semana con buenas sensaciones. En la primera práctica libre registró un tiempo de 1:14.832 y terminó noveno, por detrás de Gabriele Mini, quien ocupó el lugar de Pierre Gasly durante esa sesión y consiguió el séptimo puesto.

Colapinto largará en el puesto 17°.

Colapinto largará en el puesto 17°.

Más tarde, en la segunda tanda, el argentino finalizó 11° con una vuelta de 1:11.996, conseguida con neumáticos blandos. En esa oportunidad quedó por delante de Gasly, que volvió a ponerse al volante del Alpine número 10. La sesión tuvo como principal protagonista al flamante campeón, seguido por Lando Norris y Max Verstappen.

El sábado, antes de la clasificación, Colapinto volvió a girar en Interlagos y registró su peor resultado del fin de semana hasta ese momento: terminó 14°, por detrás de su compañero de equipo. Su mejor vuelta fue de 1:12.925.

La clasificación, en tanto, estuvo condicionada por las intensas lluvias, que demoraron más de una hora el comienzo de la actividad. Después de varias inspecciones del Safety Car, los pilotos salieron a pista, pero el argentino no consiguió encontrar el ritmo necesario y quedó eliminado en la Q1, en el 15° lugar.

La grilla de largada para el Gran Premio de Brasil.

La grilla de largada para el Gran Premio de Brasil.

La pole position quedó en manos de Norris, mientras que Andrea Kimi Antonelli y Liam Lawson completaron los tres primeros puestos. De todas maneras, las sanciones que recibieron otros competidores podrían permitirle a Colapinto ganar algunas posiciones en la grilla de largada.

Cómo es el circuito del GP de Brasil de la F1

El Autódromo José Carlos Pace, situado en San Pablo, fue inaugurado en 1940 y recibió por primera vez a la Fórmula 1 en 1973. Desde entonces, se convirtió en uno de los escenarios tradicionales de la categoría.

Circuito de Interlagos.

Circuito de Interlagos.

Su trazado presenta características particulares que representan un desafío para los pilotos: tiene sentido antihorario, importantes desniveles y un total de 15 curvas, con sectores de alta y baja velocidad. Estas condiciones hacen de Interlagos un circuito exigente, en el que la estrategia y la capacidad de adaptación pueden resultar determinantes.

Hora y dónde ver en vivo la carrera de la Fórmula 1

El GP de Brasil se podrá ver en vivo a través de Fox Sports, a partir de las 14 hora de Argentina. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través del diariopopular.com.ar.

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