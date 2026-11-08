Franco Colapinto, en el Gran Premio de Brasil: a qué hora, cronograma completo y grilla de largada

El piloto argentino corre en Interlagos tras su sanción en México. Ya disputó las prácticas libres, la clasificación y buscará avanzar posiciones en una carrera marcada por la lluvia.
Franco Colapinto afronta un nuevo desafío en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil, que se desarrolla en el Autódromo de Interlagos, en San Pablo. Después de las prácticas libres del viernes y el sábado, el argentino completó la clasificación bajo la lluvia y largará desde el puesto 17, aunque podría avanzar lugares por las sanciones a otros pilotos.
El representante de Alpine había comenzado el fin de semana con buenas sensaciones. En la primera práctica libre registró un tiempo de 1:14.832 y terminó noveno, por detrás de Gabriele Mini, quien ocupó el lugar de Pierre Gasly durante esa sesión y consiguió el séptimo puesto.
Más tarde, en la segunda tanda, el argentino finalizó 11° con una vuelta de 1:11.996, conseguida con neumáticos blandos. En esa oportunidad quedó por delante de Gasly, que volvió a ponerse al volante del Alpine número 10. La sesión tuvo como principal protagonista al flamante campeón, seguido por Lando Norris y Max Verstappen.
El sábado, antes de la clasificación, Colapinto volvió a girar en Interlagos y registró su peor resultado del fin de semana hasta ese momento: terminó 14°, por detrás de su compañero de equipo. Su mejor vuelta fue de 1:12.925.
La clasificación, en tanto, estuvo condicionada por las intensas lluvias, que demoraron más de una hora el comienzo de la actividad. Después de varias inspecciones del Safety Car, los pilotos salieron a pista, pero el argentino no consiguió encontrar el ritmo necesario y quedó eliminado en la Q1, en el 15° lugar.
La pole position quedó en manos de Norris, mientras que Andrea Kimi Antonelli y Liam Lawson completaron los tres primeros puestos. De todas maneras, las sanciones que recibieron otros competidores podrían permitirle a Colapinto ganar algunas posiciones en la grilla de largada.
El Autódromo José Carlos Pace, situado en San Pablo, fue inaugurado en 1940 y recibió por primera vez a la Fórmula 1 en 1973. Desde entonces, se convirtió en uno de los escenarios tradicionales de la categoría.
Su trazado presenta características particulares que representan un desafío para los pilotos: tiene sentido antihorario, importantes desniveles y un total de 15 curvas, con sectores de alta y baja velocidad. Estas condiciones hacen de Interlagos un circuito exigente, en el que la estrategia y la capacidad de adaptación pueden resultar determinantes.
El GP de Brasil se podrá ver en vivo a través de Fox Sports, a partir de las 14 hora de Argentina. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través del diariopopular.com.ar.
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