Franco Colapinto entró a boxes y marcha 10º en el Gran Premio de España

El argentino busca recortar posiciones en el nuevo circuito de Madrid. El monegasco Charles Leclerc, con Ferrari, es el líder de la competencia de la Fórmula 1.
Franco Colapinto afronta este domingo un nuevo desafío en la Fórmula 1. El piloto argentino, que había largado desde el noveno lugar, marcha décimo en el Gran Premio de España, después de haber ingresado a los boxes. El monegasco Charles Leclerc, con Ferrari, lidera la competencia en el estreno del Madring, el nuevo circuito de Madrid.
Colapinto consiguió meterse el sábado en la Q3 después de un viernes que había dejado algunas dudas. El trabajo realizado junto al equipo le permitió recuperar rendimiento y alcanzar una de sus mejores posiciones de partida de la temporada. Ahora, el desafío será sostener el ritmo y aprovechar las oportunidades que aparezcan.
La pole quedó en manos de Lando Norris (McLaren), quien hizo historia al convertirse en el primer piloto en conseguir el mejor tiempo de clasificación en Madring. El británico aventajó por apenas 11 milésimas a Kimi Antonelli, en una definición marcada por la extrema paridad.
La pelea en los primeros lugares tendrá también a Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Ferrari), que partirán desde la segunda fila. Charles Leclerc (Ferrari) y George Russell (Mercedes) completarán la tercera, por lo que se espera una disputa cerrada desde el comienzo en el nuevo escenario de la Fórmula 1.
Para Alpine, la jornada clasificatoria dejó un panorama algo alentador: es que Colapinto tiene más chances de sumar puntos, ya que Pierre Gasly partirá desde el lejano puesto 14°. El equipo buscará capitalizar ese resultado en una competencia en la que los sobrepasos podrían ser limitados y la estrategia tendrá un peso importante.
Con una buena posición de partida, el argentino afronta una carrera clave para intentar volver a sumar. Seguí el Gran Premio de España, vuelta a vuelta, y todas las alternativas de Colapinto en Madrid.
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