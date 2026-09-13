Franco Colapinto entró a boxes y marcha 10º en el Gran Premio de España

Para Alpine, la jornada clasificatoria dejó un panorama algo alentador: es que Colapinto tiene más chances de sumar puntos, ya que Pierre Gasly partirá desde el lejano puesto 14°. El equipo buscará capitalizar ese resultado en una competencia en la que los sobrepasos podrían ser limitados y la estrategia tendrá un peso importante.

Con una buena posición de partida, el argentino afronta una carrera clave para intentar volver a sumar. Seguí el Gran Premio de España, vuelta a vuelta, y todas las alternativas de Colapinto en Madrid.

La grilla de largada para el GP de España de la F1