La respuesta de Ángel Di María a los silbidos en el Cilindro ante Racing

El delantero protagonizó un incómodo momento cuando fue reemplazado en el triunfo 2-1 de Rosario Central ante Racing, recibiendo una fuerte silbatina de los hinchas de la “Academia”.

Tras la situación, su esposa, Jorgelina Cardoso, publicó en Instagram que “te muestran los silbidos al salir de la cancha, pero nadie te muestra los aplausos de la gente de Racing en el calentamiento”. Además, recordó un episodio del Torneo Clausura, cuando algunos jugadores de Estudiantes de La Plata le dieron la espalda a Rosario Central tras la polémica definición del título: “Te hablan de la mala onda de Estudiantes, pero nadie sabe la cantidad de ‘Pinchas’ que te dijeron ‘no somos todos iguales, te amamos crack’”.

En ese mismo posteo, Cardoso cerró con contundencia: “Muchos medios solo quieren generar odio, la única verdad es la que vivís en la calle, la que nadie muestra, la que nadie ve, lo virtual no es lo real”.

Di María reaccionó con un mensaje claro: “Lo virtual no es lo real. La realidad está en la calle. En Rosario, en Buenos Aires, en donde estemos siempre recibimos cariño de la gente. Y es lo único que siempre nos importó. Te amo mucho. Gracias por estar ahí siempre. Por bancarme en todo momento. Que tiren, que cada día somos más fuertes”.

Además Franco Colapinto habló sobre el rendimiento del nuevo auto de Alpine

Posteos de Ángel Di María

Di Maria Los distintos posteos en Historias de Instagram por parte de Di María, mostrando el afecto de los hinchas, y acompañando el mensaje de su esposa.

Además, el propio Di María compartió en sus historias distintos gestos de afecto recibidos durante la jornada, entre ellos una bandera de los hinchas de Racing con la inscripción “Fideo Di María, bienvenido campeón del mundo”, acompañada por un mensaje de agradecimiento “a la barra y la gente de Racing por el cariño y esta hermosa bandera”. También replicó un video que reposteo su esposa, en el que se observa a un padre levantando a su hija con la camiseta de la “Academia”, junto a la frase: “Mi hija es de Racing pero su ídolo es Di María”, destacando la calidez de los más chicos por encima de cualquier rivalidad, contrarrestando lo presentado por varios medios.

En otro de los posteos, el campeón del mundo resaltó “las cosas lindas que tiene el fútbol”, haciendo foco en el amor y el respeto entre los hinchas, aun en contextos adversos. “El amor y el cariño de la gente. Aunque muchos nos quieran ensuciar”, escribió, en línea con su mensaje principal, reafirmando que la experiencia en la cancha y el contacto directo con los hinchas distan mucho con lo que generan las redes sociales.

Pese a los silbidos, el capitán se destacó en el campo: abrió el marcador con un golazo y fue clave en la jugada del segundo tanto que le dio la victoria a Rosario Central.