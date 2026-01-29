Deportes |

Abierto de Australia: el argentino Zeballos y el español Granollers perdieron en semifinales

La dupla perdió ante el estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski por 6-3 y 7-6(7) en las semifinales del Abierto de Australia.

El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers, la pareja hispanohablante del Abierto de Australia, quedaron eliminados en las semifinales del torneo ante el estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski por 6-3 y 7-6(7), en un partido que duró 1 hora y 38 minutos.

El argentino y el español no pudieron forzar un terceer set y perdieron en el tie break.

La pareja argentina-española pudo haber conseguido el set point en el segundo game, para forzar a un tercero, pero dejó pasar la oportunidad y terminó perdiendo en el tie break.

El dúo Zeballos-Granollers lleva 10 títulos obtenidos juntos, entre ellos el US Open y el Rolando Garros de 2025. También alcanzaron otras dos semifinales del Australian Open en 2022 y 2023.

Harrison y Skupski se medirán en la final con los locales Jason Kubler y Marc Polmans, que derrotaron al británico Lucas Johnson y al polaco Jan Zielinski por 6-2, 3-6 y 6-3.

