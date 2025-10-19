Escándalo en el Ascenso: el árbitro suspendió un partido por amenazas de dirigentes

Más allá de que Gimnasia de Jujuy ganaba 1 a 0 ante Deportivo Madryn, Comesaña expulsó a un jugador del Lobo jujeño (Matías Noble) por doble amarilla y no cobró un penal a favor del local que fue clarísimo: un remate fue tapado con una mano extendida de un defensor del conjunto de Madryn. El juez y el línea, que estaba mejor ubicado imposible, dijeron "siga siga" en el estadio.

Por eso, el equipo dirigido de Matías Módolo se fue al vestuario lleno de bronca más allá de estar arriba en el marcador por un golazo de Alejandro Quintana, a los 42 minutos con un gran definición desde la medialuna. Claro, el árbitro fue fundamental para mantener más en partido al conjunto de Madryn.

Esta MANO no sancionó Comesaña como PENAL para Gimnasia de Jujuy.

Comesaña informa que denunciará ante el Tribunal de Disciplina de AFA.



Acaban de cagar en vivo y en directo a Gimnasia de Jujuy. Es una verguenza.

“El partido está suspendido, después resolverá el Tribunbal de Disciplina cómo seguirá esto. Sufrimos dentro del vestuario amenazas de dirigentes del equipo local. Los dirigentes están identificados. Tendremos que hacer la denuncia, no fue solamente a mí, sino al equipo arbitral”, comentó el juez Comesaña en diálogo con TyC Sports.

Por su parte, el presidente de Deportivo Madryn, Ricardo Sastre, también dio su versión de lo ocurrido: “No nos causa gracias hacer 3 mil kilómetros y suspender el partido. El árbitro sufrió amenazas durante el entretiempo dentro del vestuario. Trató de ordenar la cuestión de los alcanzapelotas. Nosotros preferimos jugarlo, pero no podemos ir en contra si no están dadas las garantías. No podemos poner en riesgo salubridad ni el estado físico de los árbitros. No nos causa gracia, pero tenemos que hacer caso”.

Cabe destacar que Comesaña ya había perjudicado a Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Riestra en 2023 y tuvo que abandonar la cancha con custodia policial mientras se formaba una pared de escudos de los polícias a su alrededor para evitar agresiones.