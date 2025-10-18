Franco Colapinto corre la Sprint del Gran Premio de EE.UU: hora, TV y grilla de largada

Con un casco especial, en homenaje a la “Misión argentina” en las 84 horas de Nürburgring, Colapinto no tuvo ayer su mejor clasificación y quedó afuera en Q1. No pudo beneficiarse de su primera vuelta rápida, en la que algunos errores lo hicieron terminar en el anteúltimo puesto, mientras que su segundo giro fue mejor, pero no le alcanzó.

De esa manera, el argentino terminó 17° con un tiempo de 1:35.246, apenas una décima detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que ocupó el último puesto de clasificación al segundo corte, la Q2, e iniciará la carrera Sprint desde el 13º lugar.

“Día difícil. Muchos baches en esta pista y el auto no va bien en los baches, así que fue complicado", reconoció Colapinto en los boxes.

Quien lideró las pruebas de clasificación y partirá desde la pole position fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), con un tiempo de 1:32.143, menos de una décima de ventaja frente al británico de Lando Norris (McLaren). El tercer mejor tiempo fue para el australiano Oscar Piastri, también con McLaren.

Con el mundial de constructores ya obtenido por la escudería británica, Piastri y Norris se disputaan el de pilotos. Si Norris mantiene la ventaja que tuvo en lo que va del fin de semana, se pondrá mucho más parejo. Actualmente, Piastri lidera con 336 puntos, 22 de ventaja sobre el británico, a falta de seis fechas para el final de la temporada 2025.

Después de la carrera Sprint, a las 18 hora argentina empezará la Qualy para el Gran Premio del domingo.

GP de Estados Unidos: la grilla de largada para la carrera Sprint

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

5. George Russell (Mercedes)

6. Fernando Alonso (Aston Martin)

7. Carlos Sainz (Williams)

8. Lewis Hamilton (Ferrari)

9. Alexander Albon (Williams)

10. Charles Leclerc (Ferrari)

11. Kimi Antonelli (Mercedes)

12. Isack Hadjar (RB)

13. Pierre Gasly (Alpine)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Liam Lawson (RB)

16. Oliver Bearman (Haas)

17. Franco Colapinto (Alpine)

18. Yuki Tsunoda (Red Bull)

19. Esteban Ocon (Haas)

20. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)