Vélez venció a Sarmiento y se mete en la pelea por la cima de la Zona B del Torneo Clausura

El equipo de Guillermo Barros Schelotto fue muy superior a Sarmiento y se llevó un triunfo con mucha justicia. Sin embargo, el partido no fue para nada fácil para el equipo del Mellizo. De hecho, el primer tiempo no pudo romper el marcador y se fueron 0 a 0 al entretiempo.

Vélez pudo encontrar el gol a los 15 minutos del complemento gracias a Manuel Lanzini. En un contraataque letal, Dilan Godoy remató al arco, Lucas Acosta tapó y el ex River, de cabeza, aprovechó el rebote para darle la ansiada apertura del marcador a su equipo.

Y, a los 21' del complemento, Francisco Pizzini estampó el 2 a 0 final. Vélez recuperó alto gracias a una asfixiante presión sobre la salida de Sarmiento y el balón le quedó al jugador formado en Independiente, quien definió con tranquilidad para ampliar el marcador y liquidar la historia.

Vélez fue muy superior a Sarmiento y no se impuso por mayor diferencia por una gran actuación de Lucas Sarmiento, arquero del Verde, quien se lució con varias intervenciones durante los 90 minutos. Como era de esperarse, el equipo de Guillermo, que es uno de los que mejor juega del fútbol argentino, se llevó los tres puntos de Junín.

Con este triunfo, Vélez quedó escolta y parece que peleará hasta el final por el liderazgo de la Zona B del Torneo Clausura. Más allá de que parece un hecho que clasificará a la próxima ronda, la posición no es un dato menor: el equipo mejor posicionado será local tanto en octavos, cuartos como en semifinal. La final solamente será en estadio neutral.