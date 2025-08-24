Franco Colapinto no para: su exigente entrenamiento de cuello durante sus vacaciones

Colapinto posteó un video que llamó particularmente la atención en redes sociales: un exigente trabajo de cuello, ejercicio fundamental en la preparación de cualquier corredor de la F1. Cabe aclarar que el fortalecimiento de esa zona resulta clave para soportar la intensidad de las curvas rápidas y las frenadas violentas que generan altos niveles de fuerza G.

Además, compartió imágenes de las vacaciones, donde se lo vio disfrutando del mar y la gastronomía local junto a amigos y familiares. “Ya me estaba aburriendo de tantas vacaciones. Qué empiecen las carreras. Dale, locoooo”, escribió en la publicación en la que muestra su dura práctica.

La publicación rápidamente despertó comentarios entre sus seguidores y también entre algunos de sus compañeros de descanso. Bizarrap, que compartió varios días con el piloto en España, bromeó: “¿Entrena ese cuello pa?”. Además, Fernando Belasteguín, histórico jugador de pádel, lanzó entre risas: “¡Naaa! El ejercicio del cuello era con Bizarrap agarrando la cuerda. ¡Ese era el video papaa! Lo salvó Juanlispio jaja”.

De esta manera, Colapinto combina relax con un trabajo físico indispensable para afrontar la exigencia de la segunda parte del calendario de la máxima categoría. ¿Su próximo compromiso? El Gran Premio de Países Bajos, más precisamenteen el Circuito Zandvoort, que se llevará a cabo desde el 29 al 31 de agosto.