Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Japón

El piloto argentino correrá este jueves la primera práctica libre en el circuito de Suzuka, lo que será el inicio de la tercera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1.
Franco Colapinto se prepara para otro Gran Premio de la Fórmula 1. Este fin de semana el piloto argentino de Alpine correrá en Japón, en el circuito de Suzuka, lo que será la tercera jornada de la temporada 2026 de la máxima categoría del automovilismo mundial.
Colapinto ya arribó al país oriental y ya calienta motores para la primera práctica libre que se desarrollará el jueves desde las 23:30 (hora Argentina). Luego, la segunda práctica será el viernes a las 3 de la mañana y la tercera a las 23:30 del mismo día.
Ya pasando al sábado, se decidirá el orden de largada para la carrera del domingo. A partir de las 3 se desarrollará la clasificación y el domingo desde las 2 se correrá la carrera en el circuito japonés.
El oriundo de Pilar viene de hacer un carrerón y lograr el 10° puesto en el Gran Premio de China y, por lo tanto, obtener su primer punto desde su llegada a la escudería francesa.
Con dos fechas ya consumadas, el podio del campeonato está constituído por el británico George Russell, de Mercedes, quien tiene 51 puntos; y lo siguen los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y el británico y múltiple campeón de la categoría Lewis Hamilton.
Jueves 26/3:
Viernes 27/3:
Sábado 28/3:
Domingo 29/3: