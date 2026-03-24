Con Independiente y Racing, los partidos de Copa Argentina de esta semana

Independiente vs. Atenas de Río Cuarto (viernes 27/3, 17hs - Defensa y Justicia)

Belgrano vs. Atlético Rafaela (viernes 27/3, 22.15hs - La Pedrera, San Luis)

Racing Club vs. San Martín de Formosa (sábado 28/3, 21.15hs - Banfield)

Huracán vs. Olimpo (domingo 29/3, 18hs - Estudiantes BA)

Newell's Old Boys vs. Acassuso (domingo 29/3, 20.15hs - Rafaela)

Unión de Santa Fe vs. Agropecuario (lunes 30/3, 21.15hs - Newell’s)

Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever (miércoles 1/4, 19hs - Estadio a confirmar)

Instituto de Córdoba vs. Atlanta (miércoles 1/4, 21.15hs - Rafaela)

Además, la programación se extenderá a la semana siguiente, con los encuentros que terminarán de completar los 32avos de final de la Copa Argentina.

Martes 7 de abril

Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán (horario y estadio a confirmar)

Vélez Sarsfield vs. Deportivo Armenio (horario y estadio a confirmar)

Gimnasia y Esgrima Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta (horario y estadio a confirmar)

Miércoles 8 de abril

Sarmiento vs. Tristán Suárez (horario y estadio a confirmar)

Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Camioneros (horario y estadio a confirmar)

Los resultados de esta fase de Copa Argentina

En los encuentros ya disputados, la lógica prevaleció en la mayoría de los casos, aunque no faltaron sorpresas, una constante en este torneo por su formato de eliminación directa: las eliminaciones de Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero con Midland y Gimnasia de Jujuy por penales fueron los batacazos.

Independiente Rivadavia 2-0 Estudiantes BA

Lanús 4-1 Sarmiento de la Banda

Estudiantes de La Plata 4-0 Ituzaingó

Argentinos Juniors 1(5)-1(6) Midland

Talleres de Córdoba 2-0 Argentino de Merlo

Platense 1-0 Argentino de Monte Maíz

Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú

Barracas Central 2(4)-2(3) Temperley

Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano

Central Córdoba 2(4)-2(5) Gimnasia de Jujuy

Aldosivi 3-0 San Miguel

Tigre 2-0 Claypole

River Plate 1-0 Ciudad de Bolívar

Boca Juniors 2-0 Gimnasia de Chivilcoy

San Martín (SJ) 2-0 Deportivo Madryn

Godoy Cruz 0-1 Deportivo Morón

San Lorenzo 5-0 Deportivo Rincón

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Con varios clasificados definidos, el cuadro empieza a tomar forma y ya se proyectan varios encuentros confirmados para los 16avos de final de la Copa Argentina, con fechas a confirmar, esperando la finalización de los encuentros que faltan para completar el cuadro.

Tigre vs. Independiente Rivadavia

Rosario Central vs. Estudiantes de La Plata

River Plate vs. Aldosivi

Platense vs. San Martín (SJ)

Deportivo Morón vs. Midland

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra