Con Independiente y Racing, los partidos de Copa Argentina de esta semana

En medio de la fecha FIFA, habrá mucha acción por los 32avos de final del certamen federal. El Rojo y la Academia, entre otros, tendrán su debut en la competencia.
En medio de la fecha FIFA, donde la Selección Argentina jugará amistosos contra Mauritania y Zambia en La Bombonera, habrá mucha acción en la Copa Argentina con los estrenos de Independiente y Racing incluidos. De esta manera, el certamen federal toma mucho protagonismo durante estos días sin Torneo Apertura.
La agenda se distribuye a lo largo de la semana y tendrá acción en distintas sedes del país, con varios equipos de Primera División que intentarán imponer su jerarquía ante rivales del ascenso.
Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas (miércoles 25/3, 19hs - Estudiantes BA)
Banfield vs. Real Pilar (miércoles 25/3, 21.15hs - Estadio a confirmar)
Independiente vs. Atenas de Río Cuarto (viernes 27/3, 17hs - Defensa y Justicia)
Belgrano vs. Atlético Rafaela (viernes 27/3, 22.15hs - La Pedrera, San Luis)
Racing Club vs. San Martín de Formosa (sábado 28/3, 21.15hs - Banfield)
Huracán vs. Olimpo (domingo 29/3, 18hs - Estudiantes BA)
Newell's Old Boys vs. Acassuso (domingo 29/3, 20.15hs - Rafaela)
Unión de Santa Fe vs. Agropecuario (lunes 30/3, 21.15hs - Newell’s)
Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever (miércoles 1/4, 19hs - Estadio a confirmar)
Instituto de Córdoba vs. Atlanta (miércoles 1/4, 21.15hs - Rafaela)
Además, la programación se extenderá a la semana siguiente, con los encuentros que terminarán de completar los 32avos de final de la Copa Argentina.
Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán (horario y estadio a confirmar)
Vélez Sarsfield vs. Deportivo Armenio (horario y estadio a confirmar)
Gimnasia y Esgrima Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta (horario y estadio a confirmar)
Sarmiento vs. Tristán Suárez (horario y estadio a confirmar)
Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Camioneros (horario y estadio a confirmar)
En los encuentros ya disputados, la lógica prevaleció en la mayoría de los casos, aunque no faltaron sorpresas, una constante en este torneo por su formato de eliminación directa: las eliminaciones de Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero con Midland y Gimnasia de Jujuy por penales fueron los batacazos.
Independiente Rivadavia 2-0 Estudiantes BA
Lanús 4-1 Sarmiento de la Banda
Estudiantes de La Plata 4-0 Ituzaingó
Argentinos Juniors 1(5)-1(6) Midland
Talleres de Córdoba 2-0 Argentino de Merlo
Platense 1-0 Argentino de Monte Maíz
Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú
Barracas Central 2(4)-2(3) Temperley
Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano
Central Córdoba 2(4)-2(5) Gimnasia de Jujuy
Aldosivi 3-0 San Miguel
Tigre 2-0 Claypole
River Plate 1-0 Ciudad de Bolívar
Boca Juniors 2-0 Gimnasia de Chivilcoy
San Martín (SJ) 2-0 Deportivo Madryn
Godoy Cruz 0-1 Deportivo Morón
San Lorenzo 5-0 Deportivo Rincón
Con varios clasificados definidos, el cuadro empieza a tomar forma y ya se proyectan varios encuentros confirmados para los 16avos de final de la Copa Argentina, con fechas a confirmar, esperando la finalización de los encuentros que faltan para completar el cuadro.
Tigre vs. Independiente Rivadavia
Rosario Central vs. Estudiantes de La Plata
River Plate vs. Aldosivi
Platense vs. San Martín (SJ)
Deportivo Morón vs. Midland
San Lorenzo vs. Deportivo Riestra
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