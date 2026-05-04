Messi llenó de elogios a Colapinto y le dio un consejo importante para su carrera

Tras conocerlo personalmente en Miami, Leo aseguró que "es un fenómeno" el piloto pilarense y le aconsejó: "Tiene que vivir su propia historia y estar preparado a un montón de cosas".
Tras conocerlo personalmente y verlo correr en la Fórmula 1, Messi contó detalles de sus encuentros con Colapinto en Miami y le dio un importante consejo para su carrera. El piloto pilarense lo visitó en un entrenamiento de Inter Miami y la leyenda del fútbol fue con toda su familia al Gran Premio de la Máxima.
"No había tenido nunca contacto con él. Sí me había regalado un casco y tenía ganas de poder conocerlo algún día porque teníamos gente en común. Se dio, pudo pasar por el entrenamiento y nos pudimos conocer. Es un fenómeno", sostuvo Messi en diálogo con el Pollo Álvarez durante una entrevista grabada antes del Gran Premio de Miami.
"Fue algo espectacular, un momento único. Era algo que había soñado desde hace mucho y nunca se había dado. Se dio acá, en su club y de la forma que quería: sin cámaras, sin marketing, charlando tranquilos entre nosotros", supo decir al respecto Franco Colapinto.
El primer encuentro entre ambos en medio del entrenamiento de Inter Miami.
Sin embargo, Messi no se quedó solamente en el encuentro y se permitió darle un consejo a Colapinto, para ayudarlo a crecer en su carrera dentro de la Fórmula 1: "Él tiene que vivir su propia historia. Tiene que estar preparado para un montón de cosas, porque cuanto estás expuesto, te vienen de todos lados".
Y continuó: "Sobre todo en los momentos malos, tiene que estar contenido y estar con lo cercano a él, su familia y su círculo. Al final, eso es lo que te hace salir de momentos difíciles. Cuando la cosa va bien, es más fácil y la gente se te acerca, pero lo importante es saber quién está cuando las cosas van mal".
Segundo episodio con familias de ambos en el Gran Premio de Miami.
Por lo pronto, Colapinto parece hacer caso al consejo de Messi, dado que siempre se lo ve cerca de su familia, sus representantes y ahora su flamante novia, la actriz Maia Reficco, con quiénes además compartió su histórico resultado en el GP de Miami: terminó octavo en la carrera y por la sanción de Leclerc acabó séptimo, siendo su mejor puesto en la F1.
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