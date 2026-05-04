Messi llenó de elogios a Colapinto y le dio un consejo importante para su carrera

image

El primer encuentro entre ambos en medio del entrenamiento de Inter Miami.

Sin embargo, Messi no se quedó solamente en el encuentro y se permitió darle un consejo a Colapinto, para ayudarlo a crecer en su carrera dentro de la Fórmula 1: "Él tiene que vivir su propia historia. Tiene que estar preparado para un montón de cosas, porque cuanto estás expuesto, te vienen de todos lados".

Y continuó: "Sobre todo en los momentos malos, tiene que estar contenido y estar con lo cercano a él, su familia y su círculo. Al final, eso es lo que te hace salir de momentos difíciles. Cuando la cosa va bien, es más fácil y la gente se te acerca, pero lo importante es saber quién está cuando las cosas van mal".

image

Segundo episodio con familias de ambos en el Gran Premio de Miami.

Por lo pronto, Colapinto parece hacer caso al consejo de Messi, dado que siempre se lo ve cerca de su familia, sus representantes y ahora su flamante novia, la actriz Maia Reficco, con quiénes además compartió su histórico resultado en el GP de Miami: terminó octavo en la carrera y por la sanción de Leclerc acabó séptimo, siendo su mejor puesto en la F1.