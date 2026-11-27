La actividad continuará este viernes con la segunda práctica libre, desde las 14 (hora argentina), en un fin de semana clave para Colapinto, que llega después de conseguir el sexto puesto en Las Vegas y cortar una racha de seis carreras sin sumar puntos.

Colapinto volvió a sumar puntos en la Fórmula 1.

La actividad continuará este viernes con la segunda práctica libre, desde las 14 (hora argentina), en un fin de semana clave para Colapinto, que llega después de conseguir el sexto puesto en Las Vegas y cortar una racha de seis carreras sin sumar puntos.

Colapinto en el GP de Qatar: horarios de las prácticas, clasificación y carrera

La actividad en Lusail comenzó este viernes 27 de noviembre y tendrá su cierre el domingo 29, con una carrera programada a 57 vueltas.

Viernes 27 de noviembre

Práctica libre 2: 14.00.

Sábado 28 de noviembre

Práctica libre 3: 11.30.

Clasificación: 15.00.

Domingo 29 de noviembre

- Carrera: 13.00.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

¿Dónde ver el GP de Qatar de Fórmula 1?

La actividad del fin de semana podrá seguirse en vivo por Fox Sports y Disney+, que transmitirán las prácticas libres, la clasificación y la carrera.

Con el primer entrenamiento ya completado, Colapinto tendrá dos sesiones más para encontrar la puesta a punto de su Alpine y prepararse para la clasificación del sábado.