El piloto argentino completó 28 vueltas en el circuito de Lusail y quedó a más de dos segundos del mejor tiempo, marcado por Kimi Antonelli. Pierre Gasly terminó dos puestos por delante con el otro Alpine
La actividad del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 comenzó este viernes con la primera práctica libre y Franco Colapinto terminó en el 12° puesto. El argentino registró un tiempo de 1:25.409 en el circuito de Lusail, en una tanda que tuvo como principal protagonista a Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes.
El piloto de Alpine completó 28 vueltas y quedó a 2.192 segundos del líder. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó décimo con un registro de 1:24.874, por lo que aventajó al argentino por 0.535 segundos.
Antonelli dominó el entrenamiento con un mejor tiempo de 1:23.217, seguido por su compañero George Russell y el piloto de Red Bull Isack Hadjar. La particularidad de la sesión fue que los neumáticos blandos no permitieron grandes mejoras en los registros de los equipos.
El argentino comenzó la práctica con neumáticos medios y luego pasó a los compuestos blandos para buscar una vuelta rápida. En el tramo final volvió a utilizar gomas medias usadas y trabajó con carga de combustible para evaluar el ritmo de carrera.
La actividad continuará este viernes con la segunda práctica libre, desde las 14 (hora argentina), en un fin de semana clave para Colapinto, que llega después de conseguir el sexto puesto en Las Vegas y cortar una racha de seis carreras sin sumar puntos.
La actividad continuará este viernes con la segunda práctica libre, desde las 14 (hora argentina), en un fin de semana clave para Colapinto, que llega después de conseguir el sexto puesto en Las Vegas y cortar una racha de seis carreras sin sumar puntos.
La actividad en Lusail comenzó este viernes 27 de noviembre y tendrá su cierre el domingo 29, con una carrera programada a 57 vueltas.
Viernes 27 de noviembre
Práctica libre 2: 14.00.
Sábado 28 de noviembre
Práctica libre 3: 11.30.
Clasificación: 15.00.
Domingo 29 de noviembre
- Carrera: 13.00.
Todos los horarios corresponden a la Argentina.
La actividad del fin de semana podrá seguirse en vivo por Fox Sports y Disney+, que transmitirán las prácticas libres, la clasificación y la carrera.
Con el primer entrenamiento ya completado, Colapinto tendrá dos sesiones más para encontrar la puesta a punto de su Alpine y prepararse para la clasificación del sábado.
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