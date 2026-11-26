A través de un comunicado, Alpine reconoció las conclusiones de la investigación y aceptó haber cometido involuntariamente una infracción de procedimiento. La escudería explicó que las observaciones estuvieron relacionadas con errores en la documentación anual sobre exclusiones y ajustes de determinados costos.

Además, remarcó que los gastos cuestionados no representaron ninguna ventaja deportiva. “Los errores e imprecisiones en los informes estaban relacionados específicamente con gastos ajenos a la competición y costos operativos que, según reconoció la CCA, no le proporcionaron al equipo ninguna ventaja de rendimiento”, expresó el equipo.

Colapinto viene de sumar ocho puntos en el GP de Las Vegas.

La situación de Williams fue diferente: la FIA determinó que superó el presupuesto permitido en 627.000 libras esterlinas, equivalentes a unos 820.000 dólares. El exceso representó el 0,48% del límite total y fue atribuido a una interpretación incorrecta de las normas financieras, sin intención de obtener beneficios deportivos.

La escudería aceptó el acuerdo de aceptación de infracción propuesto por el organismo, que valoró su colaboración y buena fe durante el procedimiento. Sin embargo, además de una multa económica y el reintegro de los gastos administrativos, recibió una reducción del 1,5% en sus horas disponibles de túnel de viento y simulaciones CFD durante los próximos 12 meses.

En resumen, Williams pasará de disponer de 336 a 331 horas de túnel de viento en el período actual. Para la primera mitad de 2027, la asignación bajará de 352 a 347 horas, siempre que conserve el noveno puesto en el campeonato de constructores al cierre de la temporada en Abu Dhabi.