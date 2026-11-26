Franco Colapinto anticipó un fin de semana complicado para Alpine en el Gran Premio de Qatar, la penúltima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Tras finalizar sexto en Las Vegas e igualar su mejor resultado en la categoría, el argentino advirtió que las características del circuito de Lusail representan un desafío mayor para el rendimiento del A526. “Creo que normalmente son las pistas en las que sufrimos un poco más. Es donde normalmente quedan un poco más expuestas nuestras debilidades. El calor, las velocidades muy altas, exigir mucho al neumático”, explicó ante la prensa.