Tras su histórico sexto puesto en Las Vegas, el piloto argentino advirtió que las características del circuito de Lusail pueden perjudicar a su monoplaza.
Franco Colapinto anticipó un fin de semana complicado para Alpine en el Gran Premio de Qatar, la penúltima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Tras finalizar sexto en Las Vegas e igualar su mejor resultado en la categoría, el argentino advirtió que las características del circuito de Lusail representan un desafío mayor para el rendimiento del A526. “Creo que normalmente son las pistas en las que sufrimos un poco más. Es donde normalmente quedan un poco más expuestas nuestras debilidades. El calor, las velocidades muy altas, exigir mucho al neumático”, explicó ante la prensa.
El contraste con la competencia anterior es uno de los factores centrales del análisis del piloto de 23 años. En Las Vegas, Colapinto y su compañero Pierre Gasly finalizaron sexto y quinto, respectivamente, en un trazado con largas rectas, curvas lentas y bajas temperaturas. “La pista nos ayudó, había muchas rectas, hacía mucho frío, es un poco lo que normalmente queremos”, reconoció el argentino, quien destacó que Alpine pudo competir en condiciones similares a las de McLaren y Ferrari.
De cara a la actividad en Qatar, el pilarense señaló que las tres sesiones de entrenamientos libres serán importantes para encontrar una configuración competitiva. “Este año hay tres sesiones de entrenamientos, lo que va a ayudar a entender un poco más el auto. Esperemos llegar en buenas condiciones a la clasificación”, sostuvo. Además, identificó las curvas rápidas como uno de los aspectos en los que la escudería francesa necesita evolucionar: “Hay mucho que aprender de estas curvas largas y de alta velocidad. Para nosotros es un área en la que tenemos que seguir mejorando”.
Colapinto también se refirió a la reglamentación de Pirelli para el fin de semana, que estableció un máximo de 27 vueltas por juego de neumáticos debido a las exigencias del circuito. La medida obligará a los pilotos a realizar al menos dos detenciones en boxes durante la carrera del domingo. Sobre este punto, el argentino consideró: “Creo que eso hace que la carrera sea un poco más aburrida o un poco más lineal. Cuando todos tienen que parar dos veces, normalmente una de las paradas es bastante predecible”.
Por último, el piloto de Alpine recordó que la situación ya se había presentado en la edición anterior del Gran Premio y cuestionó que el problema todavía no haya encontrado una solución. “El año pasado ya pasó que paramos durante un auto de seguridad o un auto de seguridad virtual. Eso hace que la carrera sea más aburrida, así que no es lo ideal”, afirmó. De todas maneras, reconoció que el equipo deberá adaptarse a las condiciones de Lusail para intentar sumar puntos en la penúltima presentación del calendario.
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