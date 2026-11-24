La situación genera especial incertidumbre en Alpine, la escudería en la que compite Franco Colapinto. El equipo francés deberá buscar otro proveedor de unidades de potencia si se confirma la restricción, ya que Mercedes no podrá abastecer a las tres estructuras actuales.

El vínculo de Colapinto con Alpine tiene, en principio, vigencia hasta 2029, debido a que llegó cedido por Williams por un período de cinco años. Sin embargo, también existe la posibilidad de que cambie de equipo en 2028, una alternativa que dependerá de su rendimiento durante la temporada 2027.

Si el Consejo Mundial del Motor de la FIA ratifica la propuesta en la reunión prevista para el próximo mes en Shanghái, dos de los tres equipos clientes de Mercedes deberán buscar otro fabricante.

McLaren y Williams quieren seguir con Mercedes

Tanto McLaren como Williams pretenden conservar su relación con la marca alemana. El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, descartó la posibilidad de desarrollar motores propios y destacó los resultados obtenidos junto a HPP.

“Estamos muy contentos con HPP. Creo que hemos demostrado que podemos ganar campeonatos con ellos, así que no tenemos ninguna intención de llevar nada en la parte trasera de nuestro coche que no sea un motor Mercedes”, afirmó durante el Gran Premio de Las Vegas.

Por su parte, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, había defendido la importancia de mantener equipos clientes, al considerar que sus victorias también benefician a la marca y aportan información técnica.

Los otros fabricantes y los costos

El panorama de los demás proveedores aparece más despejado. Ferrari dejará de motorizar a Cadillac cuando la escudería estadounidense comience a desarrollar sus propias unidades de potencia en 2030. Red Bull Powertrains, por su parte, continuará abasteciendo a Red Bull y Racing Bulls.

El reglamento también contempla un límite de 190 millones de dólares para el desarrollo de motores durante 2030, que bajará progresivamente hasta los 160 millones en 2034.

Además, la FIA mantendrá un mecanismo que le permitirá exigirle a un fabricante que suministre motores a un tercer equipo si alguna escudería no consigue cerrar un acuerdo.

La definición será clave para Alpine y el futuro de Colapinto, en un escenario en el que Mercedes deberá elegir qué equipo cliente acompañará a su estructura oficial a partir de 2030.