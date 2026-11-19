También destacó la dimensión de la institución: "Es un club gigante. Muestra esa jerarquía y ese peso que también caracteriza a los personajes que han pasado por ahí". Córdoba y Serna fueron protagonistas de las conquistas de las Libertadores de 2000 y 2001 y también de la Intercontinental ante el Real Madrid, una época que todavía genera identificación entre los hinchas colombianos.

Con sus 2,01 metros de altura, el colombiano fue ganando protagonismo desde su llegada al Xeneize. Aunque tuvo algunas dificultades en sus primeras presentaciones, logró revertir las dudas con actuaciones determinantes. Su intervención en las definiciones por penales, especialmente frente a Vélez, y sus respuestas en los partidos decisivos de la Copa Sudamericana le permitieron afirmarse bajo los tres palos.