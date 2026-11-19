El arquero colombiano palpitó la final de la Sudamericana contra Atlético Mineiro que se disputará este sábado en Barranquilla. "El estadio va a estar lleno de Boca", aseguró.
Álvaro Montero buscará quedar en la historia de Boca ganando la Copa Sudamericana en ni más ni menos que su país natal. El arquero colombiano tiene la gran oportunidad de sumarse a los nombres de gloria internacional en el Xeneize este sábado contra Atlético Mineiro en Barranquilla, ciudad de su país.
"Es algo único y hay que disfrutarlo. Vamos a estar con un gran espectáculo", aseguró. Además, se mostró convencido de que Boca tendrá un respaldo multitudinario en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. "Estoy completamente seguro de que va a estar lleno y de que habrá hinchas de Boca en su gran mayoría", afirmó en ESPN.
Además, el arquero explicó por qué el Xeneize tiene tantos simpatizantes en su país: "Boca ha tenido grandes referentes de nuestro fútbol, como Óscar Córdoba, el Chicho Serna, y la fila es larga. Nosotros nos identificamos mucho con ellos".
También destacó la dimensión de la institución: "Es un club gigante. Muestra esa jerarquía y ese peso que también caracteriza a los personajes que han pasado por ahí". Córdoba y Serna fueron protagonistas de las conquistas de las Libertadores de 2000 y 2001 y también de la Intercontinental ante el Real Madrid, una época que todavía genera identificación entre los hinchas colombianos.
Con sus 2,01 metros de altura, el colombiano fue ganando protagonismo desde su llegada al Xeneize. Aunque tuvo algunas dificultades en sus primeras presentaciones, logró revertir las dudas con actuaciones determinantes. Su intervención en las definiciones por penales, especialmente frente a Vélez, y sus respuestas en los partidos decisivos de la Copa Sudamericana le permitieron afirmarse bajo los tres palos.
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