Colapinto volvió a sumar puntos en la Fórmula 1.

En su segunda presentación, ya con Alpine, tampoco consiguió meterse en la zona de puntos y terminó decimocuarto. Ahora tendrá una nueva oportunidad de cambiar esa historia y afrontar las últimas dos fechas del año con el objetivo de cerrar la temporada de la mejor manera.

Colapinto en el GP de Qatar: horarios de las prácticas, clasificación y carrera

La actividad en Lusail comenzará este viernes 27 de noviembre y tendrá su cierre el domingo 29, con una carrera programada a 57 vueltas.

Viernes 27 de noviembre

Práctica libre 1: 10.30.

Práctica libre 2: 14.00.

Sábado 28 de noviembre

Práctica libre 3: 11.30.

Clasificación: 15.00.

Domingo 29 de noviembre

- Carrera: 13.00.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

¿Dónde ver el GP de Qatar de Fórmula 1?

La actividad del fin de semana podrá seguirse en vivo por Fox Sports y Disney+, que transmitirá las prácticas libres, la clasificación y la carrera.

Con el impulso de su sexto puesto en Las Vegas, Colapinto buscará repetir una actuación destacada en Qatar y sumar nuevamente en la recta final del campeonato.