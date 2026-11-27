El piloto argentino afrontará este viernes las primeras prácticas libres del Gran Premio de Qatar. Llega después de terminar sexto en Las Vegas y volver a sumar puntos.
Este viernes comienza la actividad del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 y Franco Colapinto volverá a salir a pista para afrontar la primera práctica libre en el Circuito Internacional de Lusail. El argentino buscará aprovechar el impulso de su sexto puesto en Las Vegas, donde cortó una racha de seis carreras sin sumar puntos.
La FP1 comenzará a las 10.30 (hora argentina) y será el primer compromiso de un fin de semana que tendrá su cierre el domingo 29 de noviembre, con la penúltima carrera de la temporada 2026.
El piloto de Pilar llegará a Qatar después de conseguir uno de sus mejores resultados del año. Con los ocho puntos obtenidos en Estados Unidos, alcanzó las 35 unidades y se ubica en el duodécimo puesto del campeonato.
El desafío tendrá un condimento especial para el argentino: será su tercera participación en Lusail, un escenario en el que todavía no pudo terminar entre los diez primeros. En 2024, cuando corría para Williams, abandonó en la primera curva tras quedar involucrado en un accidente entre Nico Hülkenberg y Esteban Ocon.
En su segunda presentación, ya con Alpine, tampoco consiguió meterse en la zona de puntos y terminó decimocuarto. Ahora tendrá una nueva oportunidad de cambiar esa historia y afrontar las últimas dos fechas del año con el objetivo de cerrar la temporada de la mejor manera.
La actividad en Lusail comenzará este viernes 27 de noviembre y tendrá su cierre el domingo 29, con una carrera programada a 57 vueltas.
Viernes 27 de noviembre
Práctica libre 1: 10.30.
Práctica libre 2: 14.00.
Sábado 28 de noviembre
Práctica libre 3: 11.30.
Clasificación: 15.00.
Domingo 29 de noviembre
- Carrera: 13.00.
Todos los horarios corresponden a la Argentina.
La actividad del fin de semana podrá seguirse en vivo por Fox Sports y Disney+, que transmitirá las prácticas libres, la clasificación y la carrera.
Con el impulso de su sexto puesto en Las Vegas, Colapinto buscará repetir una actuación destacada en Qatar y sumar nuevamente en la recta final del campeonato.
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