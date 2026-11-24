Tras finalizar sexto en Las Vegas y cortar una racha de seis carreras sin sumar, el piloto argentino afrontará la penúltima fecha de la temporada en Lusail.
Después de recuperar protagonismo en el último Gran Premio, Franco Colapinto volverá a subirse a su monoplaza de Fórmula 1 el próximo fin de semana. El argentino afrontará la penúltima competencia del calendario 2026 en Qatar, donde buscará prolongar el buen momento que consiguió en Las Vegas.
La cita en el Circuito Internacional de Lusail se desarrollará entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre. El piloto de Pilar llegará después de finalizar sexto en Estados Unidos, resultado que le permitió volver a sumar luego de seis carreras sin conseguir puntos.
Con los ocho puntos obtenidos en Las Vegas, el representante de Alpine alcanzó las 35 unidades y se ubica en el duodécimo puesto del campeonato. Además, su actuación y el quinto lugar de Pierre Gasly le permitieron a la escudería francesa conseguir su mejor cosecha de la temporada.
El desafío tendrá un condimento especial para el argentino: será su tercera participación en Lusail, un escenario en el que todavía no pudo terminar entre los diez primeros. En 2024, cuando corría para Williams, abandonó en la primera curva tras quedar involucrado en un accidente entre Nico Hülkenberg y Esteban Ocon.
En su segunda presentación, ya con Alpine, tampoco consiguió meterse en la zona de puntos y terminó decimocuarto. Ahora tendrá una nueva oportunidad de cambiar esa historia y afrontar las últimas dos fechas del año con el objetivo de cerrar la temporada de la mejor manera.
La actividad en Lusail comenzará el viernes 27 de noviembre y tendrá su cierre el domingo 29, con una carrera programada a 57 vueltas.
Viernes 27 de noviembre
Práctica libre 1: 13.30.
Práctica libre 2: 17.00.
Sábado 28 de noviembre
Práctica libre 3: 14.30.
Clasificación: 18.00.
Domingo 29 de noviembre
- Carrera: 16.00.
Todos los horarios corresponden a la Argentina.
La actividad del fin de semana podrá seguirse en vivo por Fox Sports, que transmitirá las prácticas libres, la clasificación y la carrera.
Con el impulso de su sexto puesto en Las Vegas, Colapinto buscará repetir una actuación destacada en Qatar y sumar nuevamente en la recta final del campeonato.
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