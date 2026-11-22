El argentino volvió a sumar puntos, igualó su mejor resultado en la categoría y recibió un reconocimiento del director de Alpine tras una destacada actuación.
Franco Colapinto volvió a ser protagonista en la Fórmula 1 y cerró el Gran Premio de Las Vegas con una actuación que le permitió alcanzar uno de los mejores resultados de su carrera. Después de largar desde el noveno lugar, terminó sexto y sumó ocho puntos, en una competencia que tuvo un desenlace apasionante.
El argentino había cruzado la bandera a cuadros en la séptima posición, pero una sanción de diez segundos a Charles Leclerc por el incidente con Lewis Hamilton modificó la clasificación definitiva. De esta manera, consiguió igualar su mejor ubicación histórica en la categoría y volvió a sumar después de varias carreras.
Una vez finalizada la competencia, el piloto de Alpine valoró la posibilidad de luchar contra equipos de mayor rendimiento. "Fue lindo haber peleado con los equipos de adelante", expresó, antes de explicar las dificultades que atravesó durante los primeros giros.
"Con las blandas, al principio, no sé qué pasó. No tenía nada de grip en las primeras cinco vueltas", reconoció. Además, explicó que sufrió bloqueos y pérdidas de tracción que le complicaron el comienzo: "Fui para atrás bloqueando mucho y patinando. Cuando te empiezan a pasar en la recta y con la energía, es complicado". Pese a esos inconvenientes, el argentino rescató el espectáculo que ofreció la competencia en el circuito callejero estadounidense. "Fue una carrera larga. Creo que divertida para los fanáticos y para ver", analizó.
Por otra parte, también destacó el resultado colectivo de Alpine, que consiguió ubicar a sus dos pilotos entre los seis primeros. "Contento con los puntos. Con el seis mío y el cinco de Pierre. Los dos en los puntos y es positivo", señaló, en referencia al quinto puesto de Pierre Gasly.
Colapinto también se refirió a los duelos con Leclerc y a las dificultades para superar a una Ferrari que administraba de manera diferente la energía durante las rectas. Según explicó, esas situaciones provocaban pérdidas de tiempo importantes y complicaban las maniobras de adelantamiento.
El rendimiento de los dos pilotos de Alpine también fue celebrado por Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería francesa, quien destacó el trabajo realizado durante el fin de semana.
"Hoy hemos logrado un resultado fantástico como equipo; tanto Pierre como Franco han hecho un trabajo excelente y han pilotado muy bien en una carrera que exigía mucha precisión y concentración", expresó el italiano en un comunicado oficial.
Además, remarcó la importancia de los 18 puntos obtenidos en Las Vegas, que representaron la mejor cosecha de Alpine en lo que iba de temporada. "Este resultado nos permite ser muy optimistas y, además, brinda al equipo en Enstone un motivo de celebración tras una racha de resultados complicada en la segunda mitad de la temporada", agregó.
Por último, Briatore también valoró el espectáculo que ofreció la competencia, marcada por los sobrepasos y la lucha por las posiciones de vanguardia durante las 50 vueltas. "La competición ha sido reñida y emocionante, lo cual es magnífico para la Fórmula 1", concluyó.
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