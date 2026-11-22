Por otra parte, también destacó el resultado colectivo de Alpine, que consiguió ubicar a sus dos pilotos entre los seis primeros. "Contento con los puntos. Con el seis mío y el cinco de Pierre. Los dos en los puntos y es positivo", señaló, en referencia al quinto puesto de Pierre Gasly.

Colapinto también se refirió a los duelos con Leclerc y a las dificultades para superar a una Ferrari que administraba de manera diferente la energía durante las rectas. Según explicó, esas situaciones provocaban pérdidas de tiempo importantes y complicaban las maniobras de adelantamiento.

Mega work, Team https://t.co/MlJzeznqVz — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 22, 2026

El elogio de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras el GP de Las Vegas

El rendimiento de los dos pilotos de Alpine también fue celebrado por Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería francesa, quien destacó el trabajo realizado durante el fin de semana.

"Hoy hemos logrado un resultado fantástico como equipo; tanto Pierre como Franco han hecho un trabajo excelente y han pilotado muy bien en una carrera que exigía mucha precisión y concentración", expresó el italiano en un comunicado oficial.

Además, remarcó la importancia de los 18 puntos obtenidos en Las Vegas, que representaron la mejor cosecha de Alpine en lo que iba de temporada. "Este resultado nos permite ser muy optimistas y, además, brinda al equipo en Enstone un motivo de celebración tras una racha de resultados complicada en la segunda mitad de la temporada", agregó.

Por último, Briatore también valoró el espectáculo que ofreció la competencia, marcada por los sobrepasos y la lucha por las posiciones de vanguardia durante las 50 vueltas. "La competición ha sido reñida y emocionante, lo cual es magnífico para la Fórmula 1", concluyó.