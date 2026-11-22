El argentino, que largó desde el noveno puesto, mostró una muy buena actuación y volvió a cosechar unidades después de seis carreras. El ganador fue Max Verstappen, seguido por Lando Norris y Oscar Piastri.
Franco Colapinto (Alpine) se ubicó sexto este domingo en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, igualó su mejor resultado en la categoría y volvió a sumar puntos luego de seis competencias. El ganador fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), seguido por el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, ambos con McLaren.
El argentino se destacó en una de las carreras más entretenidas de la temporada. Desde su largada en el noveno lugar, ganó tres posiciones y hasta estuvo por delante de su compañero, Pierre Gasly, a quien luego le dio la posición. Finalmente, el francés cruzó la bandera en el quinto puesto y completó una jornada brillante para Alpine.
Uno de los mejores momentos del pilarense sucedió en la vuelta 12, cuando superó a Piastri y Norris en una sola maniobra, quizás la mejor suya en lo que va de esta temporada de la F1. También aprovechó el incidente entre las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. De ahí en más, el británico quedó muy relegado y el monegasco fue penalizado, por lo que si bien cruzó la meta adelante de Franco luego fue reclasificado detrás de él.
Colapinto no sumaba puntos desde el Gran Premio de España, disputado el último 13 de septiembre en el circuito de Madring. Las ocho unidades cosechadas en Las Vegas le permitieron llegar a las 35 en el campeonato de pilotos y ubicarse duodécimo, a sólo tres del británico Arvid Lindblad (Racing Bull).
“El primer stint con los blandos usados fue muy malo. Cuando ponés un neumático usado de la clasificación, simplemente patinás mucho y no rinde tan bien. Cuando puse los medios nuevos, fue mucho mejor. El auto funcionó mucho mejor. Tenía mucho más agarre, así que estaba en una situación mucho mejor y era mucho más competitivo. Entonces, pudimos adelantar y hacer maniobras", analizó en los boxes.
"Después de las últimas carreras, es muy positivo para el equipo estar peleando ahí adelante y volver a estar en los puntos, con los dos autos entre los seis primeros. Es muy, muy bueno", destacó el argentino, que repitió el sexto puesto logrado el 24 de mayo pasado en el Gran Premio de Canadá.
La carrera tuvo 35 cambios de liderazgo y 352 sobrepasos; al cabo, se impuso Verstappen. El neerlandés controló la prueba bajo una presión intensa de sus rivales. El británico George Russell, el italiano Kimi Antonelli (ambos con Mercedes) y Norris buscaron arrebatarle la victoria, pero el piloto de Red Bull defendió un nuevo triunfo que lo asienta en el segundo puesto del torneo, que ya consagró campeón a Antonelli.
El calendario de la Fórmula 1 llegará a su fin con dos citas en Medio Oriente. El fin de semana del 27 al 29 de noviembre se realizará el GP de Qatar. Y del 4 al 6 de diciembre se desarrollará la competencia en Abu Dhabi. La F1 ratificó ambas pruebas, pese al conflicto bélico en la región.
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