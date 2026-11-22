“El primer stint con los blandos usados fue muy malo. Cuando ponés un neumático usado de la clasificación, simplemente patinás mucho y no rinde tan bien. Cuando puse los medios nuevos, fue mucho mejor. El auto funcionó mucho mejor. Tenía mucho más agarre, así que estaba en una situación mucho mejor y era mucho más competitivo. Entonces, pudimos adelantar y hacer maniobras", analizó en los boxes.

"Después de las últimas carreras, es muy positivo para el equipo estar peleando ahí adelante y volver a estar en los puntos, con los dos autos entre los seis primeros. Es muy, muy bueno", destacó el argentino, que repitió el sexto puesto logrado el 24 de mayo pasado en el Gran Premio de Canadá.

INCREÍBLE DOBLE ADELANTAMIENTO DE FRANCO A LOS MCLAREN pic.twitter.com/0ZCYIWj9aH — Alpine Club (@alpineclub_esp) November 22, 2026

La carrera tuvo 35 cambios de liderazgo y 352 sobrepasos; al cabo, se impuso Verstappen. El neerlandés controló la prueba bajo una presión intensa de sus rivales. El británico George Russell, el italiano Kimi Antonelli (ambos con Mercedes) y Norris buscaron arrebatarle la victoria, pero el piloto de Red Bull defendió un nuevo triunfo que lo asienta en el segundo puesto del torneo, que ya consagró campeón a Antonelli.

El calendario de la Fórmula 1 llegará a su fin con dos citas en Medio Oriente. El fin de semana del 27 al 29 de noviembre se realizará el GP de Qatar. Y del 4 al 6 de diciembre se desarrollará la competencia en Abu Dhabi. La F1 ratificó ambas pruebas, pese al conflicto bélico en la región.