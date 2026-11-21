El argentino había finalizado décimo en las pruebas clasificatorias, pero se vio beneficiado por una sanción a Oscar Piastri y avanzó un lugar en la grilla de salida. El neerlandés Max Verstappen saldrá desde la pole position.
El piloto Franco Colapinto (Alpine) mostró un buen rendimiento durante las pruebas de clasificación y largará noveno en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. La competencia se llevará a cabo este domingo, a las 2 de la madrugada hora argentina, con transmisión de Fox Sports y Disney+.
Después de haber terminado quinto en la tercera práctica libre, el pilarense consiguió llevar ese nivel a la sesión decisiva. Así las cosas, superó los dos primeros cortes y disputó la Q3, en la que terminó décimo. Sin embargo, la penalización al australiano Oscar Piastri (McLaren) le permitió escalar un lugar en la grilla de salida.
La pole position fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Detrás se ubicaron el británico George Russell (Mercedes) y su compatriota Lando Norris (McLaren). El francés Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, finalizó octavo.
Más allá de haber llegado a la Q3, el argentino se manifestó autocrítico en los boxes. "No estoy conforme", reconoció en una entrevista con ESPN. Y luego, continuó: "Estábamos para mucho más. Es una pena haber quedado tan atrás, porque estábamos competitivos".
"Traté de quedarme atrás de los Mercedes, pero después nos empezaron a atacar los Racing Bulls y fue un lío. La goma muy fría, patinando, no entraba en temperatura y la vuelta fue un desastre. Es una pena porque estaba el potencial. Habrá que avanzar en la carrera", agregó.
En medio del enojo, Colapinto dejó en claro su objetivo para la competencia: "Sí, hay que avanzar. Creo que tenemos buena velocidad en las rectas, eso es positivo. Hay que intentar poner todo juntos, vamos a hacer una buena carrera. Vamos a hacer una buena largada, hay que avanzar en la largada e ir para adelante después".
Esta será la tercera presentación de Colapinto en Las Vegas, donde aún no logró sumar puntos: en 2024, con Williams, largó desde el pitlane tras un fuerte accidente en clasificación y terminó 14°, mientras que en 2025 inició y finalizó en el 15° puesto.
Actualmente, el pilarense lleva seis Grandes Premios sin puntuar. La última vez que lo hizo fue en en el circuito de Madring, de la capital de española, donde terminó séptimo. Hasta ahora, se ubica 12º en el campeonato de pilotos, son 27 puntos.
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