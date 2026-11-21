"Traté de quedarme atrás de los Mercedes, pero después nos empezaron a atacar los Racing Bulls y fue un lío. La goma muy fría, patinando, no entraba en temperatura y la vuelta fue un desastre. Es una pena porque estaba el potencial. Habrá que avanzar en la carrera", agregó.

En medio del enojo, Colapinto dejó en claro su objetivo para la competencia: "Sí, hay que avanzar. Creo que tenemos buena velocidad en las rectas, eso es positivo. Hay que intentar poner todo juntos, vamos a hacer una buena carrera. Vamos a hacer una buena largada, hay que avanzar en la largada e ir para adelante después".

Franco largará 9° en #LasVegasGP... ¡PERO NO SE FUE CONFORME! Colapinto mostró su enojo por el tráfico en la última vuelta de la Q3 que no le permitió hacer un mejor tiempo en la Qualy.



#LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/PYh2cvzOWl — SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026

Esta será la tercera presentación de Colapinto en Las Vegas, donde aún no logró sumar puntos: en 2024, con Williams, largó desde el pitlane tras un fuerte accidente en clasificación y terminó 14°, mientras que en 2025 inició y finalizó en el 15° puesto.

Actualmente, el pilarense lleva seis Grandes Premios sin puntuar. La última vez que lo hizo fue en en el circuito de Madring, de la capital de española, donde terminó séptimo. Hasta ahora, se ubica 12º en el campeonato de pilotos, son 27 puntos.