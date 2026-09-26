Explotó la reventa de entradas para la despedida de Messi: cuánto piden por una popular

Los tickets para ver el adiós del 10 a la Selección se agotaron el último jueves por la plataforma oficial. Y de ahí en más, estalló el mercado paralelo. La popular registra subas por encima del 800% y la platea, del 455%.
La reventa de entradas para el último partido de Lionel Messi con la camiseta argentina mostró en las últimas horas una desorbitante diferencia de precios con un aumento de más del 800% para una popular y de más del 450% para una platea.
Poco después de que las entradas se agotaran el jueves, la reventa inició su mercado y quienes no pudieron comprar a través de la plataforma oficial se encontraron con importantes diferencias de precios. La popular, ubicada en las cabeceras detrás de los arcos, se ofreció a un precio de 818.330 pesos en comparación con los 90.000 que llegaron a pagar los afortunados en la venta original. La diferencia asciende al 808%.
En términos de Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que inicialmente sólo era menos de un 30% en la reventa, pasó a ser poco más de dos salarios.
Para los que quieren ver a Messi y compañía desde la platea, el costo es considerablemente mayor aunque la diferencia de precio con la entrada original no es tanta. La Belgrano Baja en la reventa tiene un valor de 2.517.940 pesos. Si se considera que el precio original fue de 450.000, el aumento es del 455%.
De acuerdo a indicadores privados, un trabajador promedio necesitaría más de un salario para poder pagarse una de estas entradas. El salario promedio en Argentina es de 1.925.787 pesos con los sectores gerenciales sólo alrededor de lo que cuesta una butaca en la reventa para la Belgrano Baja.
En otra comparativa, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.605.497 en agosto para no ser considerada pobre, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Si se toman en cuenta los valores de los motos 0 kilómetro más baratas de Argentina, las mismas cuestan 1,6 millones de pesos con motor de 110 cc.
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