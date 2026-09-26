Explotó la reventa de entradas para la despedida de Messi: cuánto piden por una popular

De acuerdo a indicadores privados, un trabajador promedio necesitaría más de un salario para poder pagarse una de estas entradas. El salario promedio en Argentina es de 1.925.787 pesos con los sectores gerenciales sólo alrededor de lo que cuesta una butaca en la reventa para la Belgrano Baja.

En otra comparativa, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.605.497 en agosto para no ser considerada pobre, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Si se toman en cuenta los valores de los motos 0 kilómetro más baratas de Argentina, las mismas cuestan 1,6 millones de pesos con motor de 110 cc.