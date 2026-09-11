Franco Mastantuono marcó un triplete en Italia y rompió un récord de Messi

Venezia fue más efectivo y golpeó a los 22 minutos. El nigeriano Akor Adams sacó un potente remate cruzado y alto para vencer a David De Gea y establecer el 1-0.

La ventaja, sin embargo, duró poco. A los 29 minutos apareció Mastantuono. El argentino encaró desde la derecha hacia el centro y sacó un zurdazo bajo al primer palo para conseguir su primer gol oficial con Fiorentina.

Apenas un minuto más tarde volvió a golpear. Prácticamente desde el mismo sector, el ex River buscó esta vez el palo contrario y colocó un remate bajo para dar vuelta el resultado en una ráfaga. En cuestión de segundos, Fiorentina pasó de estar abajo en el marcador a controlar el encuentro gracias a su joven figura.

Venezia reaccionó en el complemento y estuvo cerca de alcanzar el empate. Richie Sagrado y Yeboah tuvieron oportunidades, mientras Fiorentina comenzaba a sufrir ante el avance del conjunto local.

Otro argentino goleador

En el momento de mayor presión del anfitrión, el equipo viola encontró espacios para el contragolpe y apareció otro argentino. Mateo Pellegrino, quien había ingresado desde el banco, recibió cerca de la mitad de la cancha, aguantó la marca y encaró hacia el arco. El ex Vélez, Estudiantes y Platense definió cruzado y bajo para poner el 3-1.

Fue el segundo gol consecutivo de Pellegrino, quien ya había marcado el único tanto de Fiorentina en la derrota 2-1 frente a Torino de la fecha anterior.

Venezia no se rindió y siguió buscando. A los 30 minutos, Thorir Johann Helgason sacó un fuerte derechazo que obligó a una gran intervención de De Gea.

Pero todavía faltaba la última aparición de Mastantuono. A los 39, el argentino volvió a quedar frente al arco y tocó la pelota ante la salida de Filip Stankovic para establecer el 4-1 y completar su primer triplete en el fútbol europeo. Dos minutos después, Antoine Hainaut descontó para Venezia y selló el 4-2 definitivo.

El récord de Messi

La actuación tuvo además un componente histórico. Con 19 años y 28 días, Mastantuono se transformó en el futbolista argentino más joven en conseguir su primer hat-trick en una de las cinco principales ligas de Europa.

La marca pertenecía nada menos que a Lionel Messi, quien tenía 19 años y 259 días cuando convirtió tres goles para Barcelona en el recordado empate 3-3 frente a Real Madrid en 2007.

Detrás quedaron Mauro Icardi, que consiguió su primer triplete con 19 años y 343 días; Antonio Angelillo, con 20 años y 17 días; y Gonzalo Higuaín, con 20 años y 334 días.

La noche también significó un desahogo personal para Mastantuono, que llevaba más de ocho meses sin convertir oficialmente. Su llegada a Fiorentina representó una búsqueda de mayor continuidad después de los pocos minutos que había tenido en Real Madrid, y en Venecia comenzó a responder con goles.

Para Fiorentina, en tanto, el triunfo significó mucho más que sus primeros tres puntos. El equipo venía de perder sus tres partidos iniciales y acababa de cambiar de entrenador, con el regreso de Paolo Vanoli en reemplazo de Fabio Grosso.