Franco Mastantuono marcó un triplete en Italia y rompió un récord de Messi

Mastantuono, ex River y ex Real Madrid, fue la gran figura de Fiorentina 4-2 ante Venezia como visitante, por la cuarta fecha de la Serie A.
Franco Mastantuono tuvo una noche inolvidable en Italia. El argentino convirtió tres goles y fue la gran figura de Fiorentina, que derrotó 4-2 a Venezia como visitante, consiguió su primera victoria en la Serie A 2026-27 y dejó atrás una preocupante racha de tres derrotas consecutivas.
El ex River, que llegó al fútbol italiano después de tener poca continuidad en Real Madrid, resultó determinante en el Stadio Pier Luigi Penzo. Además de llevarse la pelota por su triplete y ser elegido como la figura del encuentro, estableció un récord entre los futbolistas argentinos en las principales ligas europeas.
El partido enfrentaba a dos equipos necesitados: ambos habían perdido sus primeros tres compromisos y llegaban sin puntos a la cuarta jornada. Venezia comenzó mejor y avisó a los siete minutos con un cabezazo del ecuatoriano John Yeboah que pasó muy cerca del palo.
Fiorentina respondió rápidamente. Mastantuono tuvo su primera oportunidad a los 10 minutos, pero su compatriota Matías Moreno alcanzó a cerrar justo cuando se disponía a definir. Poco después, el zurdo argentino asistió al español Álex Jiménez, quien tampoco consiguió abrir el marcador.
Venezia fue más efectivo y golpeó a los 22 minutos. El nigeriano Akor Adams sacó un potente remate cruzado y alto para vencer a David De Gea y establecer el 1-0.
La ventaja, sin embargo, duró poco. A los 29 minutos apareció Mastantuono. El argentino encaró desde la derecha hacia el centro y sacó un zurdazo bajo al primer palo para conseguir su primer gol oficial con Fiorentina.
Apenas un minuto más tarde volvió a golpear. Prácticamente desde el mismo sector, el ex River buscó esta vez el palo contrario y colocó un remate bajo para dar vuelta el resultado en una ráfaga. En cuestión de segundos, Fiorentina pasó de estar abajo en el marcador a controlar el encuentro gracias a su joven figura.
Venezia reaccionó en el complemento y estuvo cerca de alcanzar el empate. Richie Sagrado y Yeboah tuvieron oportunidades, mientras Fiorentina comenzaba a sufrir ante el avance del conjunto local.
En el momento de mayor presión del anfitrión, el equipo viola encontró espacios para el contragolpe y apareció otro argentino. Mateo Pellegrino, quien había ingresado desde el banco, recibió cerca de la mitad de la cancha, aguantó la marca y encaró hacia el arco. El ex Vélez, Estudiantes y Platense definió cruzado y bajo para poner el 3-1.
Fue el segundo gol consecutivo de Pellegrino, quien ya había marcado el único tanto de Fiorentina en la derrota 2-1 frente a Torino de la fecha anterior.
Venezia no se rindió y siguió buscando. A los 30 minutos, Thorir Johann Helgason sacó un fuerte derechazo que obligó a una gran intervención de De Gea.
Pero todavía faltaba la última aparición de Mastantuono. A los 39, el argentino volvió a quedar frente al arco y tocó la pelota ante la salida de Filip Stankovic para establecer el 4-1 y completar su primer triplete en el fútbol europeo. Dos minutos después, Antoine Hainaut descontó para Venezia y selló el 4-2 definitivo.
La actuación tuvo además un componente histórico. Con 19 años y 28 días, Mastantuono se transformó en el futbolista argentino más joven en conseguir su primer hat-trick en una de las cinco principales ligas de Europa.
La marca pertenecía nada menos que a Lionel Messi, quien tenía 19 años y 259 días cuando convirtió tres goles para Barcelona en el recordado empate 3-3 frente a Real Madrid en 2007.
Detrás quedaron Mauro Icardi, que consiguió su primer triplete con 19 años y 343 días; Antonio Angelillo, con 20 años y 17 días; y Gonzalo Higuaín, con 20 años y 334 días.
La noche también significó un desahogo personal para Mastantuono, que llevaba más de ocho meses sin convertir oficialmente. Su llegada a Fiorentina representó una búsqueda de mayor continuidad después de los pocos minutos que había tenido en Real Madrid, y en Venecia comenzó a responder con goles.
Para Fiorentina, en tanto, el triunfo significó mucho más que sus primeros tres puntos. El equipo venía de perder sus tres partidos iniciales y acababa de cambiar de entrenador, con el regreso de Paolo Vanoli en reemplazo de Fabio Grosso.
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