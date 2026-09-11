Newell's amargó a Vélez sobre la hora y le impidió llegar a la cima

El panorama cambió por completo en el complemento. El equipo de Frank Darío Kudelka adelantó sus líneas y sometió a un Vélez que comenzó a defender cada vez más cerca de su arco. Lucas Robertone salvó dos veces sobre la línea y poco después Nicolás Ramírez sancionó penal por una mano de Simón Escobar.

Santiago Solari ejecutó fuerte al medio, pero Marchiori volvió a aparecer: rechazó el remate con la pierna derecha y mantuvo al Fortín en ventaja.

Newell's no bajó la intensidad y siguió acumulando situaciones. Entre Marchiori y algunos cierres desesperados, Vélez consiguió resistir hasta el tiempo adicionado.

Cuando parecía que los tres puntos viajaban a Liniers, Alan Soñora se hizo cargo de un tiro libre y aprovechó que la barrera visitante se abrió para colocar la pelota junto al palo y establecer el 1-1 definitivo.

El empate premió la insistencia de Newell's y castigó a un Vélez que no pudo sostener la ventaja. Al Fortín se le escaparon dos puntos y, con ellos, la posibilidad de terminar la jornada en lo más alto de la Tabla Anual.