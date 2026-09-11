Newell's amargó a Vélez sobre la hora y le impidió llegar a la cima

El equipo visitante ganaba con un gol de Ronaldo Martínez, pero Alan Soñora marcó de tiro libre en tiempo adicionado y decretó el 1-1 para Newell's.
Vélez estuvo muy cerca de llevarse un triunfo clave de Rosario, pero Newell's encontró el empate en tiempo adicionado y selló el 1-1 por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. El resultado dejó un sabor amargo para el conjunto de Guillermo Barros Schelotto, que desperdició una gran oportunidad para quedar como líder de la Tabla Anual.
El encuentro comenzó con poco ritmo y ambos equipos se tomaron varios minutos para estudiarse. Mientras la Lepra intentaba aprovechar la velocidad de sus delanteros, el Fortín buscaba generar juego a partir de Manuel Lanzini.
Con el correr de los minutos, Vélez empezó a encontrar espacios y consiguió romper la paridad. Tras una desatención de la defensa local, Ronaldo Martínez apareció solo frente a Josué Reinatti y definió por debajo de las piernas del arquero para establecer el 1-0.
Newell's reaccionó sobre el cierre de la primera parte y tuvo dos oportunidades claras por intermedio de Walter Mazzantti y Matías Cóccaro, aunque Tomás Marchiori respondió con seguridad para sostener la ventaja.
El panorama cambió por completo en el complemento. El equipo de Frank Darío Kudelka adelantó sus líneas y sometió a un Vélez que comenzó a defender cada vez más cerca de su arco. Lucas Robertone salvó dos veces sobre la línea y poco después Nicolás Ramírez sancionó penal por una mano de Simón Escobar.
Santiago Solari ejecutó fuerte al medio, pero Marchiori volvió a aparecer: rechazó el remate con la pierna derecha y mantuvo al Fortín en ventaja.
Newell's no bajó la intensidad y siguió acumulando situaciones. Entre Marchiori y algunos cierres desesperados, Vélez consiguió resistir hasta el tiempo adicionado.
Cuando parecía que los tres puntos viajaban a Liniers, Alan Soñora se hizo cargo de un tiro libre y aprovechó que la barrera visitante se abrió para colocar la pelota junto al palo y establecer el 1-1 definitivo.
El empate premió la insistencia de Newell's y castigó a un Vélez que no pudo sostener la ventaja. Al Fortín se le escaparon dos puntos y, con ellos, la posibilidad de terminar la jornada en lo más alto de la Tabla Anual.
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