La Liga Profesional confirmó que el VAR semiautomático se estrenará en la final del Clausura

La tecnología debutará el 12 de diciembre en La Plata y se utilizará en todos los estadios de Primera División desde el segundo semestre de 2027. El sistema permitirá agilizar las revisiones y ganar precisión en los fallos por posición adelantada.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó que incorporará el sistema de fuera de juego semiautomático (SAOT) al arbitraje argentino. La tecnología tendrá su primera prueba oficial en la final del Torneo Clausura 2026, prevista para el próximo 12 de diciembre en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata, y luego se extenderá a todas las canchas de Primera División.
El anuncio fue realizado por la AFA y la Liga Profesional, que destacaron la incorporación de una herramienta de última generación para mejorar la precisión de las decisiones arbitrales. Si bien el estreno será en la definición del actual campeonato, su implementación completa está prevista para el Torneo Clausura 2027.
El sistema, conocido por sus siglas en inglés SAOT (Semi-Automated Offside Technology), combina cámaras de alta definición con un software que procesa los movimientos de los futbolistas y reconstruye digitalmente cada jugada en tiempo real. De esa manera, puede detectar posibles posiciones adelantadas y proporcionar información al equipo arbitral para facilitar la intervención del VAR.
Para su funcionamiento, se incorporarán 28 cámaras adicionales a las habituales, que permitirán captar diferentes ángulos y seguir con mayor precisión la ubicación de los jugadores. El objetivo es reducir los tiempos de revisión y evitar las demoras que suelen generar las jugadas milimétricas.
"Los fanáticos del fútbol argentino merecen la mejor experiencia en el día del partido y la tecnología de fuera de juego semiautomático es una solución crucial para tomar decisiones rápidas y precisas", expresó el presidente de la AFA, Claudio Tapia, durante la presentación.
El dirigente también destacó el acuerdo con Genius Sports, la empresa encargada de desarrollar la herramienta, y aseguró que se trata de una tecnología con resultados probados en las principales competencias internacionales.
Por su parte, Steven Burton, responsable de alianzas de la compañía, sostuvo que el sistema ya permitió reducir los tiempos de decisión en torneos de primer nivel y que ahora buscarán trasladar esos beneficios al fútbol argentino.
La incorporación del SAOT acercará al fútbol argentino a una tecnología que ya funciona en distintas competencias internacionales. Entre ellas se encuentran la Premier League, las competiciones de la UEFA y la CONMEBOL, además de las ligas de Francia, Brasil, Italia y México.
La llegada del sistema se enmarca, además, en una serie de cambios que la Liga Profesional prepara para 2027. En la misma reunión del Comité Ejecutivo en la que se confirmó la tecnología, los dirigentes aprobaron un nuevo formato para los torneos Apertura y Clausura, con enfrentamientos entre todos los equipos, 15 fechas por campeonato y playoffs para los 16 mejores de cada certamen.
De esta manera, la final del Clausura será el primer partido oficial del fútbol argentino en contar con el fuera de juego semiautomático, antes de su aplicación generalizada en la segunda mitad de 2027.
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