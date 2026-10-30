La Liga Profesional confirmó que el VAR semiautomático se estrenará en la final del Clausura

"Los fanáticos del fútbol argentino merecen la mejor experiencia en el día del partido y la tecnología de fuera de juego semiautomático es una solución crucial para tomar decisiones rápidas y precisas", expresó el presidente de la AFA, Claudio Tapia, durante la presentación.

El dirigente también destacó el acuerdo con Genius Sports, la empresa encargada de desarrollar la herramienta, y aseguró que se trata de una tecnología con resultados probados en las principales competencias internacionales.

Por su parte, Steven Burton, responsable de alianzas de la compañía, sostuvo que el sistema ya permitió reducir los tiempos de decisión en torneos de primer nivel y que ahora buscarán trasladar esos beneficios al fútbol argentino.

En qué ligas se utiliza el fuera de juego semiautomático

La incorporación del SAOT acercará al fútbol argentino a una tecnología que ya funciona en distintas competencias internacionales. Entre ellas se encuentran la Premier League, las competiciones de la UEFA y la CONMEBOL, además de las ligas de Francia, Brasil, Italia y México.

La llegada del sistema se enmarca, además, en una serie de cambios que la Liga Profesional prepara para 2027. En la misma reunión del Comité Ejecutivo en la que se confirmó la tecnología, los dirigentes aprobaron un nuevo formato para los torneos Apertura y Clausura, con enfrentamientos entre todos los equipos, 15 fechas por campeonato y playoffs para los 16 mejores de cada certamen.

De esta manera, la final del Clausura será el primer partido oficial del fútbol argentino en contar con el fuera de juego semiautomático, antes de su aplicación generalizada en la segunda mitad de 2027.