Gimnasia le ganó a Barracas, pasó a semis y habrá clásico con Estudiantes

Gimnasia y Esgrima La Plata superó este lunes a Barracas Central por 2-0 en los cuartos de final del Torneo Clausura y pasó a las semifinales, donde jugará el clásico contra Estudiantes. Los goles del triunfo fueron convertidos por Manuel Panaro, a los 21 minutos del primer tiempo, y Franco Torres, en el cierre del partido.