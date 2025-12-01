Deportes |

Gimnasia le ganó a Barracas, pasó a semis y habrá clásico con Estudiantes

Se llevó el triunfo 2 a 0, con goles de Manuel Panaro y Franco Torres. Así, se clasificó a las semifinales del campeonato, donde lo espera Estudiantes, su clásico rival.

Gimnasia y Esgrima La Plata superó este lunes a Barracas Central por 2-0 en los cuartos de final del Torneo Clausura y pasó a las semifinales, donde jugará el clásico contra Estudiantes. Los goles del triunfo fueron convertidos por Manuel Panaro, a los 21 minutos del primer tiempo, y Franco Torres, en el cierre del partido.

Noticia en desarrollo

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados