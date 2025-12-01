Torneo Clausura: Gimnasia eliminó a Barracas Central y habrá clásico de La Plata en semifinales

El equipo dirigido por Fernando Zaniratto abrió el marcador a los 22 minutos de juego con un gol de Manuel Panaro que fue convalidado con suspenso: fue anulado por el línea por un offside del asistidor Jeremías Merlo pero luego fue cobrado tras una exhaustiva revisión de Jorge Baliño en el VAR.

Tras comenzar siendo superado en el campo y abajo en el marcador, Barracas Central se levantó y estuvo muy cerca de empatar con situaciones protagonizadas por Rodrigo Insúa y un cabezazo de Facundo Bruera que dio en el palo y luego Ignacio Tapia remató en el área chica pero chocó con una muy buena reacción de Nelson Insfrán.

Ya en el segundo tiempo, después de varias situaciones del local, Chelo Torres quedó mano a mano al arquero y pudo liquidar la historia pero su tiro dio en el palo. Barracas siguió con vida y otra vez estuvo a nada: Jhonatan Candia reventó el travesaño con una excelsa definición de tiro libre.

El partido que fue muy entretenido, con situaciones de peligro por ambos lados, se definió en el tiempo agregado con el 2-0 de Franco Torres, quien amagó a Marcelo Miño y definió con tranquilidad tras volver a quedar mano a mano después de un balón largo que, lógicamente, encontró al local mal parado por su búsqueda desesperado por el empate.

Gimnasia tiene un maravilloso presente, impensado por los propios hinchas tan solo dos meses atrás. El Lobo, que tenía la preocupación del descenso, logró mantener la categoría y clasificó a los playoffs por la ventana siendo séptimo de la Zona B del Torneo Clausura. Después, eliminó a Unión (2-0) y hoy Barracas (2-1) para llegar a semifinales del campeonato y animarse a soñar con salir campeón del fútbol argentino, algo que no logra desde casi 100 años: en 1929 lo consiguió por única vez.