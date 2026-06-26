Interna en Uruguay: referentes del plantel le manifestaron su enojo a Bielsa

Los jugadores, según la información difundida en Uruguay, le habrían pedido al DT jugar con bloque bajo y salida de contragolpe, en lugar de sostener la idea habitual de presión alta, intensidad y disputa de la posesión.

La respuesta de Bielsa no habría tardado en llegar: el entrenador reunió a todo el plantel y tomó la palabra durante 48 minutos, en una charla cargada de tensión en la antesala del partido más importante del ciclo.

En esa reunión, el técnico habría rechazado el plan propuesto por los futbolistas y ratificado que, ante España, la intención será jugar “espejo”, de igual a igual, con presión, dinámica y búsqueda de recuperación alta.

El entrenador argentino también les habría recordado a los jugadores distintos episodios que ocurrieron durante su mandato en Uruguay, entre ellos los momentos de crisis posteriores al conflicto con Luis Suárez y Nahitan Nández, cuando, según la versión, algunos integrantes del grupo habrían impulsado su salida del cargo.

Además, Bielsa habría remarcado que él tuvo un rol importante en el crecimiento de futbolistas como Sebastián Cáceres y Maximiliano Araújo, dos jugadores que se consolidaron durante su proceso en la Celeste.

Otro de los comentarios que generó ruido fue la afirmación atribuida al entrenador respecto de los futbolistas que llegaron al Mundial con molestias físicas: según esa versión, Bielsa habría dicho que quienes fueron convocados pese a estar tocados son los que se mantienen más fieles a su idea.

La situación profundizó un clima que ya venía golpeado por los resultados de Uruguay en la fase de grupos.

La Celeste empató sus dos primeros partidos, ante Arabia Saudita y Cabo Verde, y llega al choque frente a España con la obligación de ganar para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final sin depender de otros resultados.

Bielsa, en conferencia de prensa, evitó hablar de una postura defensiva y fue claro sobre su lectura del partido: Uruguay debe asumirlo como una final.