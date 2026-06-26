Los partidos de hoy miércoles 24 de junio en el Mundial 2026: hora, TV y probables formaciones

Hoy se definen los grupos G, H e I. Lo más importante del día para nosotros pasará a las 21, cuando se enfrenten Uruguay-España y Cabo Vede-Arabia Saudita, porque de esos cuatro, uno se medirá con Argentina en 16avos.
La fase de grupos del Mundial 2026 empieza a llegar a su fin y este viernes habrá una jornada cargada de partidos importantes. Varias selecciones buscarán asegurar su clasificación a la próxima ronda, mientras que otras se juegan sus últimas chances en la Copa del Mundo.
Los del Grupo I abren la jornada, con Noruega vs. Francia, desde las 16:00, en el estadio Boston Stadium, televisado por TyC Sport. Un duelo que promete: la selección francesa llega como una de las grandes candidatas del torneo y buscará confirmar su buen presente con una victoria que le permita terminar la fase de grupos en una posición privilegiada.
Noruega, por su parte, tendrá también que defender su primer lugar con jugadores estrellas y clasificar con el puntaje mas alto.
Posible 11 de Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Alexander Sorloth; Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken.
Posible 11 de Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Senegal y Irak se enfrentaran por el grupo I desde las 16:00, en el estadio Toronto Stadium, y se podra ver desde en DSport. Un en encuentro donde pelean por el tercer lugar y ninguno de los dos pudo sumar de a 3.
Posible 11 de Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Ismaïla Sarr; Nicolas Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.
Posible 11 de Irak: Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir AlAmmari, Zaid Ismael, Ali Jassim; Ali Al Hamadi, Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.
El turno de los del Grupo H será a las 21:00. Uruguay vs España se enfrentaran en el Estadio Guadalajara, y se podrá ver por TyC Sports y Telefe. Sin dudas uno de los partidos más atractivos de la jornada. La Celeste tiene que ganar si quiere depender de sí misma para pasar de ronda; mientras que España necesita ganar para asegurarse el primer puesto, pero un empate la pone también en la siguiente fase.
Posible 11 de Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.
Posible 11 de España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mike Oyarzabal, Gavi. DT: Luis de la Fuente.
Cabo Verde y Arabia Saudita también se enfrentarán para definir el grupo H, desde las 21:00, en el estadio Houston Stadium, y se podrá ver por DSport. Cabo Verde intentará seguir siendo una de las sorpresas del Mundial cuando enfrente a Arabia Saudita. El seleccionado africano buscará clasificar a 16avos haciendo historia para su país
Arabia Saudita se encuentra en la última posición, con 1 punto, pero si gana entra, así sus posibilidades están intactas.
Posible 11 de Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini, Ryan Mendes, Laros Duarte, Jamiro Monteiro; Jovane Cabral, Dailon Rocha Livramento. DT: Bubista
Posible 11 de Arabia Saudita: Mohammed Alowais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Alamri, Hassan Altambakti, Moted Al Harbi; Mohammed Abu al Shamat, Mohammed Kanno, Abdullah Alkhaibari, Salem Al Dawsairi; Musab Al Juwayr y Firas Al Breikan. DT: Georgios Donis.
Nueva Zelanda vs Bélgica se enfrentaran por el grupo G desde las 00:00 de mañana viernes, en el Estadio BC Place Vancouver, y se podra ver desde DSport. Ambos buscan la victoria para poder clasificar a la siguiente fase Nueva Zelanda tiene 1 punto y Belgica tiene 2 puntos.
Posible 11 de Nueva Zelanda : Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic, McCowatt, Singh; Just, Wood. DT: Darren Bazeley.
Posible 11 de Bélgica: Courtois; Meunier, Theate, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin; De Bruyne; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. DT: Rudi García.
Egipto e Irán se enfrentaran por el grupo G, también desde las 00:00, en el Seattle Stadium, y se podrá ver desde en TyC Sport. Ambos buscan la victoria para poder clasificar a la siguiente fase Egipto con 4 puntos y Iran con 2 Puntos.
Posible 11 de Egipto: El Shenawy; Ramy Rabia, Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fatouh; Emam Ashour, Hamdy Fathy; Ibrahim Adel, Mohamed Salah, Trezeguet; Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.
Posible 11 de Irán: Beiranvand; Ramin Rezaeian, Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Milad Mohammadi; Saeid Ezatolahi, Rouzbeh Cheshmi, Alireza Jahanbakhsh; Mehdi Ghayedi, Mehdi Taremi, Mohammad Mohebi. DT: Amir Ghalenoei.
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