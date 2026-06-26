Los partidos de hoy miércoles 24 de junio en el Mundial 2026: hora, TV y probables formaciones

Posible 11 de Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Senegal vs. Irak

Senegal y Irak se enfrentaran por el grupo I desde las 16:00, en el estadio Toronto Stadium, y se podra ver desde en DSport. Un en encuentro donde pelean por el tercer lugar y ninguno de los dos pudo sumar de a 3.

Posible 11 de Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Ismaïla Sarr; Nicolas Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.

Posible 11 de Irak: Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir AlAmmari, Zaid Ismael, Ali Jassim; Ali Al Hamadi, Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.

ChatGPT Image 22 jun 2026, 23_13_39 Así está la tabla del Grupo I del Mundial 2026.

Uruguay vs. España

El turno de los del Grupo H será a las 21:00. Uruguay vs España se enfrentaran en el Estadio Guadalajara, y se podrá ver por TyC Sports y Telefe. Sin dudas uno de los partidos más atractivos de la jornada. La Celeste tiene que ganar si quiere depender de sí misma para pasar de ronda; mientras que España necesita ganar para asegurarse el primer puesto, pero un empate la pone también en la siguiente fase.

Posible 11 de Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

Posible 11 de España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mike Oyarzabal, Gavi. DT: Luis de la Fuente.

Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Cabo Verde y Arabia Saudita también se enfrentarán para definir el grupo H, desde las 21:00, en el estadio Houston Stadium, y se podrá ver por DSport. Cabo Verde intentará seguir siendo una de las sorpresas del Mundial cuando enfrente a Arabia Saudita. El seleccionado africano buscará clasificar a 16avos haciendo historia para su país

Arabia Saudita se encuentra en la última posición, con 1 punto, pero si gana entra, así sus posibilidades están intactas.

Posible 11 de Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini, Ryan Mendes, Laros Duarte, Jamiro Monteiro; Jovane Cabral, Dailon Rocha Livramento. DT: Bubista

Posible 11 de Arabia Saudita: Mohammed Alowais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Alamri, Hassan Altambakti, Moted Al Harbi; Mohammed Abu al Shamat, Mohammed Kanno, Abdullah Alkhaibari, Salem Al Dawsairi; Musab Al Juwayr y Firas Al Breikan. DT: Georgios Donis.

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Nueva Zelanda vs. Bélgica

Nueva Zelanda vs Bélgica se enfrentaran por el grupo G desde las 00:00 de mañana viernes, en el Estadio BC Place Vancouver, y se podra ver desde DSport. Ambos buscan la victoria para poder clasificar a la siguiente fase Nueva Zelanda tiene 1 punto y Belgica tiene 2 puntos.

Posible 11 de Nueva Zelanda : Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic, McCowatt, Singh; Just, Wood. DT: Darren Bazeley.

Posible 11 de Bélgica: Courtois; Meunier, Theate, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin; De Bruyne; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. DT: Rudi García.

Egipto vs. Irán

Egipto e Irán se enfrentaran por el grupo G, también desde las 00:00, en el Seattle Stadium, y se podrá ver desde en TyC Sport. Ambos buscan la victoria para poder clasificar a la siguiente fase Egipto con 4 puntos y Iran con 2 Puntos.

Posible 11 de Egipto: El Shenawy; Ramy Rabia, Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fatouh; Emam Ashour, Hamdy Fathy; Ibrahim Adel, Mohamed Salah, Trezeguet; Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Posible 11 de Irán: Beiranvand; Ramin Rezaeian, Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Milad Mohammadi; Saeid Ezatolahi, Rouzbeh Cheshmi, Alireza Jahanbakhsh; Mehdi Ghayedi, Mehdi Taremi, Mohammad Mohebi. DT: Amir Ghalenoei.

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