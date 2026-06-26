Estados Unidos cayó con el eliminado Turquía e igual terminó ganando el Grupo D

El equipo anfitrión fue sorprendido por los turcos y perdió 3 a 2 en Los Ángeles en la última jornada de la fase de grupos.
Turquía se despidió del Mundial 2026 con una victoria de alto impacto al vencer 3-2 a Estados Unidos en la última fecha del Grupo D. Auston Trusty abrió el marcador a los tres minutos para Estados Unidos, Arda Güler igualó a los 10' y Bar Alper Ylmaz revirtió el marcador a los 31'. Los estadounidenses encontraron el empate mediante Sebastian Berhalter, pero cuando el empate parecía definitivo apareció Kaan Ayhan, a los 90+8', para darle el triunfo a los europeos.
En el arranque del encuentro, Estados Unidos golpeó rápidamente. A los tres minutos, Auston Trusty conectó de cabeza un tiro de esquina ejecutado por Sebastian Berhalter y estableció el 1-0. Sin embargo, la respuesta turca no tardó en llegar: a los 10', Arda Güler culminó una buena acción colectiva para igualar el marcador y devolverle la confianza a su equipo.
El conjunto europeo mantuvo la intensidad y consiguió dar vuelta el resultado antes del descanso. A los 31 minutos, Bar Alper Ylmaz definió dentro del área tras una gran jugada ofensiva para poner el 2-1 parcial. Estados Unidos intentó reaccionar antes del entretiempo con algunas aproximaciones de Weston McKennie y Miles Robinson, pero no logró evitar irse en desventaja.
El equipo de Mauricio Pochettino encontró el empate apenas comenzado el complemento. A los 49 minutos, Sebastian Berhalter aprovechó un rebote en la puerta del área y sacó un potente remate que se metió junto al palo izquierdo para el 2-2. Con la igualdad, los estadounidenses adelantaron sus líneas y generaron varias ocasiones con Christian Pulisic, Ricardo Pepi y McKennie, aunque sin la precisión necesaria para volver a ponerse en ventaja.
Cuando todo indicaba que el partido terminaría igualado, Turquía encontró el golpe definitivo en el tiempo de descuento. Tras una brillante acción individual de Arda Güler, Kaan Ayhan apareció dentro del área para empujar la pelota a los 90+8' y sellar el 3-2 definitivo. Con este resultado, el conjunto europeo se despidió del Mundial con una victoria memorable, aunque insuficiente para avanzar de ronda. Estados Unidos, por su parte, conservó el primer puesto del Grupo D gracias a sus triunfos en las dos fechas anteriores y se clasificó a los dieciseisavos de final, instancia en la que enfrentará a Bosnia y Herzegovina el próximo miércoles en Santa Clara, California.
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