Estados Unidos cayó con el eliminado Turquía e igual terminó ganando el Grupo D

Cuando todo indicaba que el partido terminaría igualado, Turquía encontró el golpe definitivo en el tiempo de descuento. Tras una brillante acción individual de Arda Güler, Kaan Ayhan apareció dentro del área para empujar la pelota a los 90+8' y sellar el 3-2 definitivo. Con este resultado, el conjunto europeo se despidió del Mundial con una victoria memorable, aunque insuficiente para avanzar de ronda. Estados Unidos, por su parte, conservó el primer puesto del Grupo D gracias a sus triunfos en las dos fechas anteriores y se clasificó a los dieciseisavos de final, instancia en la que enfrentará a Bosnia y Herzegovina el próximo miércoles en Santa Clara, California.

Resumen del partido: