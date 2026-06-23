Fórmula 1: Franco Colapinto va por más en Austria y buscará seguir sumando puntos para Alpine

El cronograma de Franco Colapinto en Austria

Viernes 26 de junio

Práctica Libre 1 – 8:30 hs.

Práctica Libre 2 – 12:00 hs.

Sábado 27 de junio

Práctica Libre 3 – 7:30 hs.

Clasificación – 10:00 hs.

Domingo 28 de junio

Gran Premio de Austria – 10:00 hs.

Varrone y Colnaghi también representan a Argentina en el Red Bull Ring

Varrone Colnaghi Varrone y Colnaghi también tendrán acción en Austria, representando a Argentina en la Fórmula 2 y Fórmula 3.

Además de Colapinto en la Fórmula 1, el automovilismo argentino tendrá otros dos protagonistas en las categorías de ascenso. Nicolás Varrone volverá a competir en la Fórmula 2, una de las antesalas de la máxima categoría, donde continúa sumando experiencia en su primera temporada dentro del campeonato.

Por su parte, Mattia Colnaghi afrontará una nueva fecha de la Fórmula 3 con el objetivo de seguir creciendo y mejorar sus resultados en el trazado austríaco, un circuito que conoce tras haber competido allí dos semanas atrás.

El cronograma de Varrone y Colnaghi en Austria

Viernes 26 de junio

Fórmula 3 – Práctica Libre (Mattia Colnaghi) – 4:55 hs.

Fórmula 2 – Práctica Libre (Nicolás Varrone) – 6:05 hs.

Fórmula 3 – Clasificación (Mattia Colnaghi) – 10:00 hs.

Fórmula 2 – Clasificación (Nicolás Varrone) – 10:55 hs.

Sábado 27 de junio

Fórmula 3 – Carrera Sprint (Mattia Colnaghi) – 5:05 hs.

Fórmula 2 – Carrera Sprint (Nicolás Varrone) – 9:15 hs.

Domingo 28 de junio