Fórmula 1: Franco Colapinto va por más en Austria y buscará seguir sumando puntos para Alpine

El piloto argentino afrontará la octava fecha de la temporada de Fórmula 1 en el Red Bull Ring, un circuito donde ya logró podios en las categorías promocionales. Tras el buen paso por Barcelona, buscará mantenerse en la pelea por los puntos.
Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana en el Gran Premio de Austria, octava fecha de la temporada de Fórmula 1. El piloto de Alpine llega con buenas sensaciones tras el último paso por Barcelona, donde la escudería consiguió sumar con sus dos autos, y confía en continuar con ese rendimiento en el circuito de Spielberg.
“Fue positivo para el equipo conseguir otro doblete de puntos en Barcelona la última vez. Hay muy buenas sensaciones en el equipo ahora que estamos bien encaminados en Europa y estoy deseando que llegue la próxima doble cita que comienza esta semana en Spielberg”, expresó el argentino en la previa de la competencia.
El Red Bull Ring es un escenario que le trae buenos recuerdos a Colapinto: allí consiguió un podio en la carrera principal de Fórmula 2 en 2024 y otro en su temporada debut en Fórmula 3 en 2022. “Es un circuito muy divertido y con un buen flujo. Es el tiempo de vuelta más corto de la temporada, lo que lo hace sentir implacable, por eso el ritmo a una vuelta tiene que ser fuerte porque las diferencias probablemente serán menores que en la mayoría de los circuitos”, analizó.
Además, dejó en claro cuál será el objetivo del fin de semana: “Nos gustaría seguir luchando por los puntos y, como siempre, tendremos que ponernos en marcha de inmediato para seguir compitiendo bien con nuestros rivales”.
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Sábado 27 de junio
Domingo 28 de junio
Además de Colapinto en la Fórmula 1, el automovilismo argentino tendrá otros dos protagonistas en las categorías de ascenso. Nicolás Varrone volverá a competir en la Fórmula 2, una de las antesalas de la máxima categoría, donde continúa sumando experiencia en su primera temporada dentro del campeonato.
Por su parte, Mattia Colnaghi afrontará una nueva fecha de la Fórmula 3 con el objetivo de seguir creciendo y mejorar sus resultados en el trazado austríaco, un circuito que conoce tras haber competido allí dos semanas atrás.
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