Colapinto fue victima de un robo en Italia: "Y en Argentina no me robaron nunca"

El piloto argentino, quien está de vacaciones en Europa en pleno receso de la Fórmula 1, estalló en sus redes sociales: "Ni la matera dejaron".

Franco Colapinto fue victima de un robo en Italia en plenas vacaciones durante el receso de la Fórmula 1, en donde volverá a tener acción del 21 al 23 de agosto en Países Bajos. El argentino, quien no se encontraba en el lugar al momento del hecho, sufrió la perdida de pertenencias personales y descargó su bronca con ironía en las redes sociales.