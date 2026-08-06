Colapinto fue victima de un robo en Italia: "Y en Argentina no me robaron nunca"

El piloto argentino, quien está de vacaciones en Europa en pleno receso de la Fórmula 1, estalló en sus redes sociales: "Ni la matera dejaron".
Franco Colapinto fue victima de un robo en Italia en plenas vacaciones durante el receso de la Fórmula 1, en donde volverá a tener acción del 21 al 23 de agosto en Países Bajos. El argentino, quien no se encontraba en el lugar al momento del hecho, sufrió la perdida de pertenencias personales y descargó su bronca con ironía en las redes sociales.
El pilarense contó lo sucedido a través de sus redes, donde compartió un carrusel con algunas de las pertenencias que tenía antes del robo. “Últimas fotos de esta ropa, mate, etc... espero que los italianos que se lo adueñaron lo disfruten”, escribió el pilarense.
Pero Colapinto no se quedó ahí y, pese a la bronca por lo ocurrido, volvió a referirse al episodio con su habitual humor. “Quién hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino. Ni la matera dejaron loco. Estoy seguro que no les va a gustar el mate”, publicó en sus historias.
La situación rápidamente generó repercusión entre sus seguidores y uno de ellos reaccionó sorprendido: “Nooo, no jodas que te robaron”. El argentino recogió el guante y respondió con otra frase cargada de ironía: “¡Y en Argentina no me robaron nunca! #MásSeguroQueEuropa”.
Así, en medio del receso de la Máxima, Colapinto vivió un mal momento durante su estadía en Italia. Ahora, el argentino tendrá algunos días más antes de volver a enfocarse de lleno en la Fórmula 1, que retomará su actividad del 21 al 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort.
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