"Medio mío": el gesto invisible de Dibu Martínez que fue clave para el primer gol de la Selección contra Jordania

El arquero pegó varios gritos desde su propia área para acomodar la barrera albiceleste y tapar la visión de Yazeed Abulaila. Lo Celso apuntó al primer palo y la colgó de un ángulo para el 1-0 parcial.
La Selección Argentina le ganó 3-1 a Jordania, cerró la fase de grupos con puntaje perfecto y llegará envalentonada a los 16avos de final del Mundial 2026. Fue una noche de grandes noticias: debuts auspiciosos (desde Marcos Senesi hasta Giovani Lo Celso), otra obra maestra de Lionel Messi y el fin de la mala racha para Lautaro Martínez. Se sabe, sin embargo, que Emiliano Martínez se fue masticando un poco de bronca porque le marcaron un gol y no pudo sumar otra valla invicta.
Si bien Lionel Scaloni decidió hacer una rotación en este tercer partido en Dallas, Dibu pidió jugar y tuvo poco trabajo. “Me da bronca que me lleguen una vez y entre”, lamentó en ESPN. Más allá de su estirada felina, no pudo evitar el descuento de Mousa Al-Tamari. Pero sí fue un actor clave en el primer gol albiceleste.
Antes de que Lo Celso ejecutara el tiro libre a los 19 minutos de la etapa inicial, las cámaras de los celulares en las tribunas captaron al héroe de Qatar a puro grito en su propia área. Al igual que en Aston Villa, es el encargado de acomodar la barrera de Argentina.
En los videos, que no tardaron en viralizarse, se lo ve moviendo de un lado a otro a Giuliano Simeone, Marco Senesi y Nicolas Otamendi. Su idea de hacer una doble barrera para complicar la visión del arquero Yazeed Abulaila funcionó perfecto: Lo Celso apuntó al primer palo y abrió el marcador con un golazo al ángulo.
Apenas la pelota acarició la red, el marplatense salió disparado a festejarlo desaforadamente. Una situación similar se dio en el 3-1 que llevó la firma de Messi. Su zurdazo envenenado traspasó la muralla albiceleste y se clavó a la derecha de Abulaila, quien ya se había movido hacia el otro poste. "Me molesta mucho en el arco cuando hay doble barrera. Fijate que el arquero tiene que salir mucho más. Lo podemos ir mejorando, pero ya queda en nosotros. Yo siempre le digo: ‘Medio mío', pero es algo que a mí me molesta y se los digo a los chicos, que son clase mundial", contó Martínez sobre aquella “asistencia” que terminó encaminando el triunfo.
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