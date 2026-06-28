"Medio mío": el gesto invisible de Dibu Martínez que fue clave para el primer gol de la Selección contra Jordania

image Lautaro y Lo Celso tuvieron su noche de revancha en Dallas.

Apenas la pelota acarició la red, el marplatense salió disparado a festejarlo desaforadamente. Una situación similar se dio en el 3-1 que llevó la firma de Messi. Su zurdazo envenenado traspasó la muralla albiceleste y se clavó a la derecha de Abulaila, quien ya se había movido hacia el otro poste. "Me molesta mucho en el arco cuando hay doble barrera. Fijate que el arquero tiene que salir mucho más. Lo podemos ir mejorando, pero ya queda en nosotros. Yo siempre le digo: ‘Medio mío', pero es algo que a mí me molesta y se los digo a los chicos, que son clase mundial", contó Martínez sobre aquella “asistencia” que terminó encaminando el triunfo.